Московские коммунисты намерены инициировать выплату зарплат всем депутатам Мосгордумы

Первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин сообщил о намерении разработать поправки в столичное законодательство, которые позволят выплачивать заработную плату всем депутатам Мосгордумы, а не только руководству комиссий. Об этом он сообщил на пресс-конференции в среду, посвященной итогам выборов в столичный парламент. Это предложение поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Надо поменять московский закон. Я считаю, что в законе надо прописать (получение зарплаты.— “Ъ”) по желанию депутата.— сказал “Ъ” господин Рашкин.— Олигарх, не надо ему (денег.— “Ъ”) — на здоровье. Но если человек хочет профессионально вести работу, получать довольствие, надо дать ему возможность работать».

Он напомнил, что сегодня в региональных парламентах, в частности в Мосгордуме, заработную плату получают только руководители комиссий, простые депутаты работают бесплатно. Оклад у руководителя комиссии — 80 тыс. руб., остальная сумма начисляется в виде премии.

Выборы в московский парламент прошли в единый день голосования 8 сентября. В седьмом созыве Мосгордумы самовыдвиженцы от мэрии и «Единой России» получили 26 мандатов из 45. 13 мандатов получила КПРФ, еще по три мандата у «Справедливой России» и «Яблока».

Подробнее о результатах выборов в Москве — в публикации “Ъ” «Самовыдвижение от успехов».

Елена Рожкова