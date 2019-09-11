Зеленский подписал закон об отмене неприкосновенности депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в ст. 80 конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины», сообщается на сайте главы государства. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

«Согласно закону, статья 80 конституции Украины излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы»,— говорится в сообщении пресс-службы господина Зеленского.

Согласно новой редакции статьи, депутаты Верховной рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Верховная рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности 3 сентября. Внесение изменений в конституцию страны поддержали 373 народных депутата при необходимых 300.

Об изменениях украинской конституции читайте в публикации “Ъ” «Ловкость слуг и никакого мошенничества».