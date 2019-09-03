Парламент Украины отменил депутатскую неприкосновенность

Верховная рада проголосовала за окончательное одобрение законопроекта, отменяющего депутатскую неприкосновенность, сообщил украинский телеканал «112». Для одобрения изменений в конституцию Украины нужно было набрать минимум 300 голосов, за документ проголосовали 373 народных депутата. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Таким образом, из конституции исключаются положение о том, что депутатам Рады гарантируется депутатская неприкосновенность, и норма, согласно которой депутаты не могут без согласия Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы. В статье останется норма о том, что парламентарии не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Верховная рада Украины нового созыва начала работу 29 августа. Президент страны Владимир Зеленский назвал приоритетами в работе Рады «усиление национальной безопасности и обороны», а также «завершение войны в Донбассе и возращение аннексированного Россией Крыма». При этом он поставил депутатам условие: либо они станут созывом, который «сделал невозможное», либо их ждет роспуск уже через год.

Подробнее о первом заседании Рады — в материале “Ъ” «Лучше рад может быть только Рада».