Следователям предложили санкции

В МИД РФ пообещали расширить ограничительные списки на въезд американских граждан в Россию. Это стало ответом на публичное введение санкций в отношении начальника сургутского следственного отдела Следственного комитета России (СКР) Владимира Ермолаева и его подчиненного следователя Степана Ткача, который был старшим группы при расследовании уголовного дела членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». Госдеп США сообщил, что «располагает достоверной информацией» о причастности силовиков к пыткам верующих, и запретил въезд в страну им и их близким родственникам. Сам СКР в ходе двух проверок не нашел нарушений в действиях своих сотрудников. Сейчас проводится уже третья служебная проверка.

О введении ответных мер со стороны России в отношении граждан США в среду сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. «Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам»,— сказал ТАСС господин Рябков. По его словам, новые санкции в отношении сотрудников СКР «являются продолжением полностью дискредитирующей себя, провальной линии».

Поводом к этому послужило заявление официального представителя Госдепа США Морган Ортагус, опубликованное на портале ведомства 10 сентября. В нем Госдеп сообщил о введении санкций в отношении двух сотрудников СКР — начальника сургутского следственного отдела Владимира Ермолаева и его подчиненного старшего следователя Степана Ткача. По словам госпожи Ортагус, Госдеп «располагает достоверной информацией о том, что господа Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам, бесчеловечному обращению» с членами запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» в Сургуте 15 февраля.

«Сотрудники Сургутского следственного комитета во главе с Ермолаевым и Ткачем подвергли по меньшей мере семь ''Свидетелей Иеговы'' удушению, поражению электрическим током и жестоким избиениям во время допроса в штаб-квартире комитета.





Эта жестокость резко контрастирует с мирной практикой ''Свидетелей Иеговы'', которые были подвергнуты уголовному преследованию за свои религиозные убеждения в России»,— отмечается в сообщении Госдепа. В качестве мер наказания Госдеп внес силовиков и их ближайших родственников в список лиц, которым запрещен въезд в США. Кроме того, в ведомстве потребовали от России «прекратить несправедливую кампанию против ''Свидетелей Иеговы'' и немедленно освободить более 200 человек, которых она в настоящее время заключила в тюрьму за осуществление своей свободы религии или убеждений».

По словам защитников «Свидетелей Иеговы», они никаких документальных данных о пытках не передавали сторонним лицам. «Предполагаю, что выводы Госдеп сформировал в том числе и на данных в СМИ. Эта ситуация очень широко освещалась (о ситуации в Сургуте, в частности, выходили сюжеты на BBC News, в Newsweek, Washington Post и других.— “Ъ-Урал”). Ей интересовались множество правозащитных организаций, которые могли предоставить Госдепу какие-то данные. Но адвокаты никакой информации сторонним лицам не передавали»,— пояснил «Ъ-Урал» один из адвокатов «Свидетелей Иеговы» Егиазар Черников. По его словам, на данный момент защита не располагает информацией о выводе из дела «Свидетелей Иеговы» обоих следователей. «Я слышал, что Ермолаев был переведен в другой отдел, но документальных подтверждений у меня нет. А Ткач так и входит в следственную группу по нашему делу — недавно он вызывал на допрос наших доверителей»,— пояснил господин Черников.

В сургутском следственном отделе от общения с журналистами воздержались, адресовав вопросы в СУ СКР по ХМАО. Впрочем, на момент подготовки материала в ведомстве получить комментарий не удалось. Известно лишь, что СКР уже дважды проводил служебную проверку в отношении следователей Ермолаева и Ткача и оба раза не находил нарушений в их действиях.

По данным собеседников «Ъ-Урал», знакомых с ситуацией, сейчас центральный аппарат СКР инициировал третью служебную проверку.

По мнению экспертов, действия США являются лишь политическим шагом и никак не отразятся на работе следователей. «Учитывая, что уже выносилось решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Следственного комитета, полагаю, что наложенные властями США санкции являются лишь политическим ходом США. Вряд ли сотрудники Следственного комитета могли совершить поездку в США ввиду своей профессиональной деятельности»,— пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко.

Игорь Лесовских, Екатеринбург