Путин на год продлил продуктовое эмбарго

Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран Евросоюза. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации. На прошлой неделе Совет ЕС продлил санкции против России на год, до 23 июня 2020-го.

Антироссийские санкции были введены ЕС летом 2014 года после присоединения к РФ Крыма. В ответ на это Россия ввела запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В числе этих стран, помимо членов ЕС, были: США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

В январе 2018-го глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил ЕС начать поэтапно отменять санкции. Великобритания и Франция выступили против. В марте 2019-го Владимир Путин заявил о готовности России отменить продовольственные контрсанкции, если ЕС снимет свои ограничения. Глава государства при этом уверен, что западные санкции «не добиваются цели».