Оборонно-строительный комплекс

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, почти 9 га земель Минобороны в Советском районе Воронежа рыночной стоимостью до 800 млн руб. могут быть переведены в муниципальную собственность «под социальную застройку». Это решение выгодно всем застройщикам, считают в местном АО «Домостроительный комбинат», которое обратило внимание региональных властей на участки в федеральной собственности. Эксперты отмечают, что в условиях дефицита свободных от застройки участков в черте города земли военных пользуются повышенным спросом.



О том, что крупнейший в регионе строительный холдинг АО «Домостроительный комбинат» (ДСК) интересуется приобретением 8,5 га на улице Матросова, 102а, в Советском районе Воронежа из госсобственности, “Ъ-Черноземье” сообщили источники в региональной власти и на местном профильном рынке. Участок сейчас находится в пользовании у Минобороны, ранее на нем был филиал одной из военных баз материально-технического обеспечения.

В ДСК “Ъ-Черноземье” подтвердили, что «заинтересованы в решении вопроса передачи участка в муниципалитет для проектирования и строительства соцобъектов»: «Он необходим городу для строительства школы на 2,5 тыс. мест, детского сада. Это выгодно и органам власти, и всем застройщикам».

На одном из последних собраний в региональном Союзе строителей гендиректор ДСК Андрей Соболев призвал исполнительные власти уделить особое внимание землям федеральной собственности, в частности Минобороны, которые «сегодня легко уходят с молотка, но достаются не строителям». При этом, по словам господина Соболева, «есть реальные механизмы перевода таких участков в муниципальную собственность и использования под строительство соцобъектов».

Минобороны ранее безуспешно пыталось застроить участок самостоятельно. В 2012 году ведомство заключило с ОАО «Главное управление обустройства войск» контракт на жилую застройку на 1033 квартиры на Матросова, 102а. Подрядчиком жилкомплекса за 1,43 млрд руб. выступило ООО СК «Антром». В 2015 году мэрия Воронежа по заявке компании выдавала задание на подготовку планировки территории. Однако в том же году проект остановился.

На части заинтересовавшего ДСК участка уже возводится жилой дом для нужд местного УФСИН. В конце 2018 года воронежская гордума по просьбе управления разрешила изменить тип использования 0,5 га на Матросова, 102а, под строительство жилья. Эта земля останется в госсобственности и будет бессрочно предоставлена ведомству.

Как пояснили “Ъ-Черноземье” в УФСИН, запланирован десятиэтажный жилой дом общей площадью 4,7 тыс. кв. м и площадью квартир в 3 тыс. кв. м. Площадь застройки составляет 503 кв. м. Вокруг дома предполагается обустроить двор. При этом «дальнейшее освоение территории Минобороны» УФСИН не планирует.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «ДСК» зарегистрировано в 1996 году в Воронеже. Уставный капитал — 287,5 тыс. руб. На 100% принадлежит ООО «Монтажстройгрупп», которое на 55% контролируется сыном сенатора от Воронежской области Сергея Лукина Александром и женой политика Верой. Генеральный директор компании — депутат гордумы Андрей Соболев. По итогам 2018 года выручка АО составила 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 65,6 млн руб.

Глава девелоперской группы компании «Развитие», депутат облдумы Сергей Гончаров отметил высокий интерес к обсуждаемому участку со стороны многих застройщиков, но указал на сложность передачи земли Минобороны. «Министерство не может продавать с торгов участки, есть вероятность передачи их субъектам РФ, на уровень области или города. Тогда участок может быть выставлен на торги. Возможно, за него поборется региональный департамент имущественных и земельных отношений». Рыночную стоимость участка господин Гончаров оценил в 500–800 млн руб.

Руководитель практики «Земля, недвижимость, строительство» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Евгений Пугачев напомнил, что по Земельному кодексу РФ участки продаются с торгов в форме аукциона: «Сумма сделки на нем зависит от количества участников и спроса на актив».

Ирина Лобанова