Девелоперы держат планку

«Подушка безопасности» воронежских застройщиков — объекты в стадии отложенного строительства — сократилась в объемах за последний год почти вдвое и не восстанавливается. Это следует из аналитического отчета о строительстве жилья в регионе, подготовленного Единым реестром застройщиков к началу лета. В области возводится 1,8 млн кв. м жилья на основании разрешений, выданных с 2008 по 2018 год. То есть до перехода отрасли на эскроу-счета. Ранее чиновники отмечали запас в 2,5 млн кв. м. При этом объем переноса ввода, тенденция к которому наметилась с начала 2018 года, не сокращается, оставаясь на уровне 228 тыс. кв. м. Сами девелоперы считают такие показатели плановыми и обусловленными подготовкой к переходному периоду.

В Воронежской области возводятся 198 многоквартирных домов на 37,8 тыс. квартир совокупной площадью более 1,8 млн кв. м. Такие данные по состоянию на май 2019 года приводит Единый реестр застройщиков (ЕРЗ) на основе анализа сайтов и проектных деклараций участников рынка. В облцентре при этом строится 87,7% жилья, или более 1,6 млн кв. м. Всего в регионе массовое жилье возводят 49 застройщиков, которые представлены 77 юридическими лицами.

По данным ЕРЗ, строятся объекты на основании разрешений, выданных с октября 2008 года по июнь 2018 года. В частности, по разрешениям, выданным еще до 2008 года, в регионе возводятся три дома общей площадью 58 тыс. кв. м. Наибольший объем строительства в квадратных метрах (25,4% по площади жилых единиц) приходится на объекты, разрешение на строительство которых выдано в прошлом году.

В текущем году застройщики, согласно документации, планируют ввести в эксплуатацию или передать дольщикам по договорам долевого участия (ДДУ) 763,7 тыс. кв. м жилья. Наибольший объем переносов планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию приходится на переносы с 2018-го на 2019 год (228, 3 тыс. кв. м). Это 29,9% от общего объема планируемого ввода объектов в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам в Воронежской области в текущем году. Средний перенос сроков ввода объектов в регионе — 5,6 месяца.

Среди крупнейших застройщиков, по данным исследования, в частности в АО «Домостроительный комбинат» (ДСК), зафиксирован перенос 48,3% жилья с прошлых периодов — более 222 тыс. кв. м. Средний срок переноса — 9,5 месяца. В СК «Выбор» — 24,7%, 54,7 тыс. кв. м, с переносом в среднем на четыре месяца. Наибольший срок переноса в десятке застройщиков зафиксирован ЕРЗ в ГК «Крайс» — 15,6 месяца. Перенос сроков сдачи зафиксирован по 52,6% объектов — это 34,9 тыс. кв. м жилья. Максимальное среднее уточнение планируемого срока ввода объектов в эксплуатацию выявлено у застройщика «Силовик» и составляет 50,4 месяца.

Наибольшая доля жилищного строительства в регионе приходится на дома высотой 18–24 этажа — 58,3% от всей площади строящегося жилья. Доля высотного строительства (25 и более этажей) в Воронежской области составляет 18,5% при показателе 21,9% в среднем по РФ.

Местные власти ранее отмечали, что в 2015 году в работе у застройщиков было около 2,5 млн кв. м общей площади жилья. К началу 2019 года этот показатель сократился до 100 выданных разрешений на возведение домов общей площадью чуть более 1,5 млн кв. м. Эти проекты в мэрии называли «подушкой безопасности» — объектами в стадии отложенного строительства.

Генеральный директор АО «ДСК», депутат гордумы Андрей Соболев, комментируя динамику изменения количества объектов в стадии отложенного строительства, отметил, что тенденций к восстановлению объемов не предвидится, в новых реалиях в этом «нет смысла». Вместе с тем собеседник «Ъ» предположил, что ниже 1,5 млн кв. м, которые насчитываются в облцентре, показатель «вряд ли опустится». Отсрочку ввода господин Соболев считает не принципиальной для рынка и покупателей. «Ранее был сформирован определенный пул разрешений на строительство, которые позволили бы работать застройщикам на прежних условиях, — пояснил Андрей Соболев. — На данном этапе происходит формирование определенной плановости ввода объектов».

Глава ГК «БИК» Дмитрий Большаков считает, что возврат застройщиков к запасу с прежним объемом «маловероятен», в лучшем случае показатель останется на уровне 1,5 млн кв. м или продолжит снижаться. «В последние годы в Воронеже анонсировано много проектов, при этом покупательская способность населения не растет, и тенденций к этому в экономике нет»,— отметил девелопер. По его оценкам, переход на эскроу-счета повысит себестоимость строительства на 6-10% и усложнит процесс: «Оценку объемов работ в новых реалиях объективно покажет статистика через год-два, когда завершится цикл набранных в 2018 году разрешений на строительство».

Отметим, что губернатор Александр Гусев в конце минувшей недели поручил облправительству, мэрии Воронежа и муниципалитетам подготовить площадки под строительство до 2022 года, чтобы «инициировать работу по приему заявлений на выдачу разрешений на строительство на последующие годы». Господин Гусев предположил, что значительного роста стоимости жилья в перспективе не произойдет, а привлечение заемных средств призвал не перекладывать на жителей: «У застройщика есть маржа, и надо ей начинать делиться. Потому что рост на 10, 12, 15% наверняка сразу понизит спрос. И они должны понять, что в этой вилке находятся»..

Ирина Лобанова