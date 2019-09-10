ЦИК поддержал позицию горизбиркома Петербурга по отмене выборов в нескольких районах

Центральная избирательная комиссия России опубликовала заявление о ситуации по поводу муниципальных выборов в Санкт-Петербурге с критикой работы местных избирательных комиссий. В ЦИКе поддержали «любые решительные меры Санкт-Петербургской избирательной комиссии, направленные на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса».

Ранее во вторник, 10 сентября, председатель горизбиркома Виктор Миненко заявил, что намерен добиваться отмены выборов в ряде муниципальных образований Фрунзенского, Приморского, Адмиралтейского и Невского районов, а также расформирования избирательных комиссий на местах. Комиссиям муниципалитетов, где было допущено наибольшее количество нарушений, предложат самостоятельно отменить итоги выборов. Если адекватной реакции не последует, то заниматься аннулированием будет Горизбирком.

В Центизбирком поступили «многочисленные обращения», говорится в заявлении ЦИКа. Люди жаловались на высокий уровень «надомного» голосования, вбросы бюллетеней, на удаление наблюдателей с участков, отстранение членов комиссии с правом совещательного голоса, на фальсификацию избирательной документации. В Центризбиркоме заявили, что 70 протоколов местных комиссий об итогах голосования не внесли в ГАС «Выборы».

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«При этом недопустимы ссылки на заявление председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, касающееся рекомендации Санкт-Петербургской избирательной комиссии исключительно по выборам Губернатора Санкт-Петербурга: не торопиться с определением результатов. Необходимо подчеркнуть, что данная рекомендация никоим образом не относится к муниципальным выборам»,— говорится в заявлении.

По мнению ЦИК, все это подтверждает необходимость изменения законодательства о выборах. Нужно усилить контроль за деятельностью местных избиркомов и повысить степень их ответственности. В Центризбиркоме пообещали внести пакет предложений в ближайшее время.

Подробнее о нарушениях на муниципальных выборах и на выборах губернатора в Санкт-Петербурге читайте в материале “Ъ” «Выборы превзошли худшие опасения»