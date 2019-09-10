Горизбирком будет настаивать на отмене выборов в муниципалитетах четырех районов Петербурга

Петербургский избирком намерен добиваться отмены выборов в ряде муниципальных образований Фрунзенского, Приморского, Адмиралтейского и Невского районов, а также расформирования ИКМО. Об этом сообщил председатель ГИК Виктор Миненко.

Комиссиям муниципалитетов, где было допущено наибольшее количество нарушений, предложат самостоятельно отменить итоги выборов. Если адекватной реакции не последует, то заниматься аннулированием будет Горизбирком.

Как отметил господин Миненко, аналогичная позиция может быть сформирована и по другим районам.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что глава ЦИК Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов в Петербурге из-за большого количества нерассмотренных жалоб.

Олег Дилимбетов