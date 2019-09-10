«Выборы превзошли худшие опасения»

Выборы губернатора и муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге прошли с большим количеством нарушений. В частности, проект «Карта нарушений» по состоянию на 9 сентября зарегистрировал 374 сообщения. При этом днем ранее их было около 190. В петербургскую избирательную комиссию поступило около 250 обращений (данные на 9 сентября, 11:00). Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов заявил, что день голосования «превзошел худшие ожидания». В течение 8 и 9 сентября регулярно появлялись сообщения о «каруселях», «похищениях» бюллетеней, вбросах, подкупе избирателей, а также физическом насилии в отношении наблюдателей и других попытках воспрепятствования их работе.

По окончании голосования, после 20 часов, проблемы стали серьезнее. Например, из УИКа № 1280 глава и члены комиссии сбежали с мешками бюллетеней. Они вышли из помещения для голосования, сели в машины и уехали в неизвестном направлении.

Кроме того, поступал ряд сообщений о попытках помешать наблюдателям контролировать подсчет голосов. В частности, в УИКе № 309 сотрудник полиции заставил граждан встать на расстоянии 20 метров, чтобы они «не нервировали председателя».

В УИК № 1287 несколько крепких молодых людей закрывали спинами подсчет голосов. На участке № 1871 такие же граждане стояли на стульях, мешая обзору.

Аналогичная ситуация сложилась в помещении, где располагались УИКи № 590 и № 591. Группа примерно из 30 человек, в которую входили крепкие мужчины, а также люди кавказской внешности, «оцепили» столы для подсчета голосов. Временно на участки был введен ОМОН. Здесь независимые кандидаты и наблюдатели, в том числе координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров, пытались проконтролировать подсчет бюллетеней. Из-за этого у них возникали конфликты с «оцеплением». У присутствовавшего полицейского в один момент сдали нервы, и он вызвал ОМОН.

К счастью, до физических столкновений не дошло. Однако были они в УИКе № 344. Там на наблюдателей напали провокаторы. По данным очевидцев, были задержаны четыре человека.

Двух членов участковой избирательной комиссии № 1801 с правом совещательного голоса вытолкали из помещения во время подсчета голосов. У одного из них — Михаила Лосева — украли вещи, а также его отказались пускать в столовую, где производился подсчет голосов, в связи с чем он вызвал полицию. Когда он пошел открыть дверь участковому, его вытолкали на улицу, а коллегу Дмитрия Васильева буквально вынесли шестеро мужчин.

Господин Лосев рассказал “Ъ”, что опасается за свое жилище, так как среди прочего злоумышленники забрали и ключи от квартиры. Он намерен менять замки.

В комиссию № 1802 отказались пускать члена с правом решающего голоса Павла Чупрунова. Ему сказали, что его удостоверение было отозвано. Документ забрали — якобы проверить, не является ли он зарегистрированным кандидатом. При этом ранее его незаконно не зарегистрировали, вопреки решению суда.

Что касается судов, то через них пытались отстранять членов комиссий и наблюдателей с участков. Ряд комиссий подавал заявления о якобы ведении наблюдателями агитации и нарушении общественного порядка. В частности, Фрунзенским районным судом отстранены 16 членов УИК, Выборгским — трое, Кировским, Приморским и Петроградским — по одному.

9 сентября врио губернатора Петербурга, который лидирует с 64,4% голосов после обработки 100% бюллетеней, заявил, что «выборы прошли честно и открыто». За это он поблагодарил главу петербургского избиркома Виктора Миненко.

При этом уполномоченный по правам человека в городе Александр Шишлов подчеркнул, что «худшие опасения не только подтвердились, но и были превзойдены в ходе избирательной кампании».

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова запретила горизбиркому подводить итоги выборов до рассмотрения всех жалоб. «Не дай бог, если вы сегодня будете подводить итоги, с учетом того, что у нас уже есть определенные жалобы... И если вы подведете итоги голосования, в том числе и по выборам губернатора, пеняйте на себя»,— заявила она 9 сентября. Госпожа Памфилова поручила Виктору Миненко взять под личный контроль все сообщения о нарушениях.

Явка на выборах губернатора в Петербурге составила около 30%, и это самый низкий показатель среди всех 16 регионов, где проходили выборы глав. На выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2014 году эта цифра составляла 39,3%. Конкуренты Александра Беглова Надежда Тихонова (Справедливая Россия) и Михаил Амосов (Гражданская платформа) набрали 16,8% и 15,9% соответственно.

Олег Дилимбетов