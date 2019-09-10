Нетаньяху эвакуировали во время выступления из-за выпущенных из сектора Газа ракет

В городах Ашкелон и Ашдод на юге Израиля сегодня, 10 сентября, сработали сирены воздушной тревоги. Армия обороны Израиля сообщила, что две ракеты, выпущенные из сектора Газа, перехвачены системой ПРО «Железный купол», передает «РИА Новости».

Утверждается, что в зоне обстрела оказались около полумиллиона человек, среди которых был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он проводил в Ашдоде предвыборную встречу с активистами партии «Ликуд». Это мероприятие транслировалось в прямом эфире. Во время сирен он прервал свою речь, призвал всех к спокойствию, самого премьер-министра эвакуировали. Через несколько минут он вернулся на сцену.

За несколько часов до этого господин Нетаньяху пообещал после победы на парламентских выборах распространить израильский суверенитет на часть Западного берега реки Иордан.

Часть Западного берега реки Иордан относится к частично признанному государству Палестина. В конце 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить поселенческую деятельность на этой территории, однако в 2017 году Израиль санкционировал там масштабное строительство для еврейских поселенцев.

Премьер-министр Израиля заявлял о желании аннексировать территорию и ранее. Тогда Палестина заявила, что уберет со своих «оккупированных земель» все еврейские поселения.

В Израиле 17 сентября состоятся досрочные парламентские выборы. Предполагается, что 12 сентября господин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Подробнее о предвыборном обещании премьер-министра присоединить Иорданскую долину читайте в материале “Ъ”.