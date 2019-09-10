Нетаньяху пообещал после победы на выборах присоединить часть Западного берега Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен распространить израильский суверенитет на часть Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. Такую цель он ставит перед собой в случае победы его партии «Ликуд» на парламентских выборах 17 сентября.

«Сегодня я заявляю о намерении после формирования нового правительства распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по ТАСС).

Часть Западного берега реки Иордан относится к частично признанному государству Палестина. В конце 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить поселенческую деятельность на этой территории, однако в 2017 году Израиль санционировал там масштабное строительство для еврейских поселенцев.

Господин Нетаньяху заявлял о желании аннексировать территорию и ранее, однако теперь он говорит, что ему нужен для этого мандат. Власти Палестины, в свою очередь, в начале сентября заявили, что уберут со своих «оккупированных земель» все еврейские поселения.

В Израиле впервые в истории досрочные выборы пройдут менее чем через полгода после предыдущих.

Подробнее о выборах и причинах досрочной избирательной кампании читайте в материале “Ъ” «Кнессет не пережил призыва».