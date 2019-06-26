Россия давала уроки иранского

Завершившиеся во вторник в Иерусалиме консультации на уровне глав совбезов России, США и Израиля стали внешнеполитическим триумфом премьера Биньямина Нетаньяху: он не скрывал радости по поводу того, что смог усадить за стол переговоров представителей Москвы и Вашингтона. Участники встречи искали точки соприкосновения по сирийскому кризису и, как сказал глава российской делегации Николай Патрушев, даже нашли их. Однако его публичные заявления резко контрастировали с тем, что обнародовала израильская и американская сторона. Разногласия касались в первую очередь Ирана.

Открывая публичную часть трехсторонних консультаций, Биньямин Нетаньяху долго благодарил президентов США и России за то, что они одобрили проведение встречи в Иерусалиме. Учитывая непростые отношения между Москвой и Вашингтоном, встреча могла и не состояться. Но для главы израильского правительства все сложилось удачно, и он смог почувствовать себя посредником в сближении двух «больших держав». Более того, переговоры в Иерусалиме, как выяснилось, создали дополнительные предпосылки для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке.

Биньямин Нетаньяху назвал прошедшие консультации «хорошим стартом» и пообещал продолжение. Однако из выступлений участников встречи было очень сложно понять, в чем состоит успех встречи в Иерусалиме — кроме того факта, что она состоялась. Напротив, создавалось впечатление, что представители трех стран ни о чем не договорились — да и не могли, учитывая слишком разные позиции России, Израиля и США.

Главные противоречия касаются Ирана.

В этом вопросе секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев придерживался точки зрения, противоположной позиции Биньямина Нетаньяху, а также главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. «Мы полны решимости выдворить Иран из Сирии»,— заявил господин Нетаньяху. Премьер пообещал, что «Израиль продолжит препятствовать Ирану в использовании соседних территорий для нападений» на израильскую территорию, как уже «делал сотни раз» раньше. По его словам, три страны согласились с необходимостью вывода из Сирии всех иностранных сил, которые появились там с началом внутреннего конфликта в 2011 году. Господин Нетаньяху не исключил, что этот вопрос будет обсуждаться президентами России и США в Осаке.

Джон Болтон подтвердил желание США «избавиться от иностранных сил в Сирии», имея в виду прежде всего Иран. Он также повторил традиционные обвинения Вашингтона в адрес этой страны. В частности, сказал об атаках на танкеры в Оманском заливе и на американский беспилотник — как считают США, за нападениями стоит Тегеран. «За последние пару месяцев Иран участвовал в длительной серии неспровоцированных и неоправданных атак»,— отметил господин Болтон. И не забыл про ядерные амбиции Тегерана.

Со своей стороны, Николай Патрушев подчеркнул: у Минобороны РФ есть данные, что американский беспилотник находился в воздушном пространстве Ирана. То есть он подтвердил версию Тегерана, при этом подчеркнул, что не обсуждал эту тему с иранской стороной. Господин Патрушев также назвал нежелательными налеты Израиля на Сирию.

О выводе иностранных войск секретарь Совбеза РФ ничего не сказал, но российские политики и дипломаты не раз поднимали эту тему. Для Москвы более насущен вопрос об уходе из Сирии американских военных, а не проиранских сил. В России придерживаются позиции, что раз иранцев пригласило сирийское руководство, то ему и решать, на каких условиях сотрудничать с Тегераном. Как следует из слов Николая Патрушева, в Москве считают более эффективным разговор с Ираном, а не давление на него. «Мы понимаем те озабоченности, которые есть у Израиля, и хотим, чтобы те угрозы, которые существуют, были ликвидированы… В то же время надо помнить национальные интересы других региональных государств»,— сказал он.

Слова Николая Патрушева выглядят как главное требование России к США и Израилю в Сирии — не провоцировать Иран.

Так Москве будет легче маневрировать на сирийском поле. «Если мы не будем их (интересы Ирана.— “Ъ”) видеть, знать, считаться с ними, я сомневаюсь, что мы сможем достичь конкретного результата»,— подчеркнул господин Патрушев и добавил, что у России и Ирана «есть взаимная возможность влиять друг на друга», и имеется «возможность слушать друг друга». Секретарь Совбеза предостерег своих партнеров по переговорам от попыток «представить Тегеран в качестве главной угрозы региональной безопасности» и подчеркнул, что «Иран был и остается союзником и партнером» России.

При этом, несмотря на разногласия, Николай Патрушев дал понять, что все же сторонам было о чем договариваться. В завершение своего выступления он подчеркнул, что участники встречи «во многом сошлись» во мнениях — прежде всего по вопросу, какой должна быть Сирия в будущем. «О том, как это делать, нам предстоит вести диалог»,— подчеркнул он.

Расставались участники встречи вполне довольными друг другом. По крайней мере, так это выглядело.

Но не успели консультации в Иерусалиме завершиться, как российский МИД сбил их благожелательный настрой. В Москве обвинили Вашингтон в том, что там «"сжигают мосты" — вопреки своим же заверениям в приверженности диалогу с Ираном». На Смоленской площади имели в виду введенные накануне Вашингтоном санкции против иранского руководства. «Властям США стоит задуматься, куда может привести безрассудный курс в отношении этой страны (Ирана.— “Ъ”). Он чреват не только дестабилизацией Ближнего и Среднего Востока, но и подрывом всей системы международной безопасности»,— заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Как будто подтверждая эти слова, Дональд Трамп, не успев проснуться, написал на своей странице в Twitter: «Руководство Ирана не понимает слов "прекрасно" или "сострадание"... К сожалению, они понимают только силу и мощь. Любая атака Ирана на что-либо американское будет встречена с огромной и подавляющей силой».

Марианна Беленькая