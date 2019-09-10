Выборы мэра Улан-Удэ вынесли на площадь

Выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: днем во вторник число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжается. Задержанные сотрудниками Росгвардии депутат Народного хурала республики Баир Цыренов и блогер Дмитрий Баиров были госпитализированы после того, как побывали в полиции: об этом сообщили прибывшие к протестующим секретарь республиканского комитета КПРФ сенатор Вячеслав Мархаев и адвокат Сергей Федоров. Собравшиеся скандируют: «У нас украли выборы» — и требуют отмены результатов выборов мэра, на которых самовыдвиженец, врио руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков победил господина Мархаева.

Стихийный митинг на площади Советов в Улан-Удэ начался в понедельник вечером и продолжается до сих пор. Сами протестующие называют свою акцию собранием. Периодически ее посещает Вячеслав Мархаев, проигравший выборы мэра Игорю Шутенкову. Отметим, после обработки 100% бюллетеней республиканский избирком сообщил, что господин Шутенков выиграл выборы мэра бурятской столицы, набрав 52,5% голосов при явке в 34%. Господин Мархаев получил 36,58%. На выборах горсовета убедительную победу одержала «Единая Россия», получившая 24 мандата в 30 одномандатных округах и рассчитывающая еще на двух самовыдвиженцев. КПРФ провела в состав горсовета лишь двух кандидатов. Часть неизбранных кандидатов КПРФ там же присутствует на площади. Полиция призывает собравшихся разойтись.

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Активный участник протестов депутат Народного хурала от КПРФ Баир Цыренов утром во вторник рассказал “Ъ”, что на рассвете на площади появлялись люди в черном с дубинками. На тот момент протестующих на площади было около 20 человек. Появившиеся начали захватывать и бить участников акции, а те активно отбивались. Городской паблик uu_news опубликовал видео, на котором видно, что часть нападающих в масках, а рядом с ними находятся сотрудники ОМОНа, которые активно в ситуацию не вмешиваются. По словам господина Цыренова, ему удалось отбиться от нападавших, но он получил сильный удар по лицу и в связи с этим обратился в полицию. Позже стало известно, что после этого машина, в которой находился господин Цыренов и блогер Дмитрий Баиров, подверглась нападению неизвестных, которые выбили в автомобиле стекла, вытащили находившихся в ней мужчин и увезли их.

К вечеру во вторник адвокат Сергей Федоров прибыл на акцию протеста в центре города в сопровождении Вячеслава Мархаева и сообщил, что господа Цыренов и Баиров были задержаны росгвардейцами. При этом господин Цыренов получил «довольно существенные» травмы при захвате и в настоящий момент находится в больнице скорой помощи. «Чувствует себя плохо, и никаких процессуальных действий совершать не в состоянии»,— пояснил господин Федоров. Он также сообщил, что полиция намерена привлечь Баира Цыренова к ответственности за участие в несанкционированном митинге и за его организацию. Скорую, на которой везли господина Цыренова в больницу, по утверждению господина Федорова сопровождали примерно 15 сотрудников полиции. В медучреждении находится и господин Баиров: его также направили туда после того, как он был привезен в отделение полиции Советского района Улан-Удэ.

В ГУ МВД по Бурятии “Ъ” подтвердили, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали двоих активных участников несанкционированного массового мероприятия на площади Советов. Один из них привлекается к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.1 («мелкое хулиганство»), ст. 20.2 («нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и ст. 19.3 («неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ, второй — ст. 20.2 КоАП РФ («нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Днем на площади Советов в Улан-Удэ было несколько сотен граждан. К вечеру люди стали расходиться, но акция продолжается. Участники требуют, чтобы к ним вышел глава Бурятии Алексей Цыденов. Его пресс-служба распространила сообщение, что господин Цыденов находится в трехдневной командировке. Сам глава республики записал видео, в котором ситуацию на площади Советов назвал «не очень спокойной» и призвал организаторов акции «не толкать людей на нарушение закона».

Екатерина Еременко, Иркутск