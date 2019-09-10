Выборы мэра Улан-Удэ вынесли на площадь

Выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: днем во вторник число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжается. Задержанные сотрудниками Росгвардии депутат Народного хурала республики Баир Цыренов и блогер Дмитрий Баиров были госпитализированы после того, как побывали в полиции: об этом сообщили прибывшие к протестующим секретарь республиканского комитета КПРФ сенатор Вячеслав Мархаев и адвокат Сергей Федоров. Собравшиеся скандируют: «У нас украли выборы» — и требуют отмены результатов выборов мэра, на которых самовыдвиженец, врио руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков победил господина Мархаева.
Стихийный митинг на площади Советов в Улан-Удэ начался в понедельник вечером и продолжается до сих пор. Сами протестующие называют свою акцию собранием. Периодически ее посещает Вячеслав Мархаев, проигравший выборы мэра Игорю Шутенкову. Отметим, после обработки 100% бюллетеней республиканский избирком сообщил, что господин Шутенков выиграл выборы мэра бурятской столицы, набрав 52,5% голосов при явке в 34%. Господин Мархаев получил 36,58%. На выборах горсовета убедительную победу одержала «Единая Россия», получившая 24 мандата в 30 одномандатных округах и рассчитывающая еще на двух самовыдвиженцев. КПРФ провела в состав горсовета лишь двух кандидатов. Часть неизбранных кандидатов КПРФ там же присутствует на площади. Полиция призывает собравшихся разойтись.
Активный участник протестов депутат Народного хурала от КПРФ Баир Цыренов утром во вторник рассказал “Ъ”, что на рассвете на площади появлялись люди в черном с дубинками. На тот момент протестующих на площади было около 20 человек. Появившиеся начали захватывать и бить участников акции, а те активно отбивались. Городской паблик uu_news опубликовал видео, на котором видно, что часть нападающих в масках, а рядом с ними находятся сотрудники ОМОНа, которые активно в ситуацию не вмешиваются. По словам господина Цыренова, ему удалось отбиться от нападавших, но он получил сильный удар по лицу и в связи с этим обратился в полицию. Позже стало известно, что после этого машина, в которой находился господин Цыренов и блогер Дмитрий Баиров, подверглась нападению неизвестных, которые выбили в автомобиле стекла, вытащили находившихся в ней мужчин и увезли их.
К вечеру во вторник адвокат Сергей Федоров прибыл на акцию протеста в центре города в сопровождении Вячеслава Мархаева и сообщил, что господа Цыренов и Баиров были задержаны росгвардейцами. При этом господин Цыренов получил «довольно существенные» травмы при захвате и в настоящий момент находится в больнице скорой помощи. «Чувствует себя плохо, и никаких процессуальных действий совершать не в состоянии»,— пояснил господин Федоров. Он также сообщил, что полиция намерена привлечь Баира Цыренова к ответственности за участие в несанкционированном митинге и за его организацию. Скорую, на которой везли господина Цыренова в больницу, по утверждению господина Федорова сопровождали примерно 15 сотрудников полиции. В медучреждении находится и господин Баиров: его также направили туда после того, как он был привезен в отделение полиции Советского района Улан-Удэ.
В ГУ МВД по Бурятии “Ъ” подтвердили, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали двоих активных участников несанкционированного массового мероприятия на площади Советов. Один из них привлекается к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.1 («мелкое хулиганство»), ст. 20.2 («нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и ст. 19.3 («неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ, второй — ст. 20.2 КоАП РФ («нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).
Днем на площади Советов в Улан-Удэ было несколько сотен граждан. К вечеру люди стали расходиться, но акция продолжается. Участники требуют, чтобы к ним вышел глава Бурятии Алексей Цыденов. Его пресс-служба распространила сообщение, что господин Цыденов находится в трехдневной командировке. Сам глава республики записал видео, в котором ситуацию на площади Советов назвал «не очень спокойной» и призвал организаторов акции «не толкать людей на нарушение закона».
просмотров: 638733
просмотров: 135747
просмотров: 103697
просмотров: 77133
просмотров: 50840