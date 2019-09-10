ФАС продлила проектирование научно-исследовательских судов

Двухэтапный конкурс на проектирование научно-исследовательских судов (НИС), строительство которых оценивается свыше 28 млрд руб., из-за жалоб участников вернули на второй этап. ФАС признала обоснованным обращение «ХС Морское проектирование», которое из-за технических проблем электронной торговой площадки так и не смогло подать заявку. При этом 11 сентября служба планирует рассмотреть вторую жалобу, поданную близким к «Роснефти» ЦКБ «Лазурит», которое также связано с работой системы госзакупок.

Как стало известно “Ъ”, по указанию ФАС конкурс на проектирование научно-исследовательских судов (НИС), заказчиком по которому выступило Минобрнауки, вернут на второй этап подачи заявок. Об этом “Ъ” сообщили в ведомстве. Жалоба «ХС Морское проектирование» («Хотча», по kartoteka.ru, подконтрольна Алексею Зубкову) признана обоснованной, уточнили там.

Как сообщал “Ъ” 9 сентября, конкурс на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке проектной документации судна в постройке был приостановлен. Начальная цена конкурса — 557 млн руб. Всего планируется построить два НИС за 28 млрд руб. в рамках нацпроекта «Наука».

В своей жалобе в ФАС от 30 августа «Хотча» указывала, что после многократных попыток так и не смогла подать заявку на второй этап конкурса в электронной форме из-за технических неполадок на стороне площадки. В обращении в ФАС «Хотча» просила провести внеплановую проверку и выдать предписание об аннулировании конкурса.

В ФАС “Ъ” сообщили, что для устранения выявленных нарушений оператору электронной площадки и заказчику выдано предписание.

Закупку необходимо вернуть на второй этап подачи заявок, поскольку это двухэтапный конкурс, добавили в ведомстве. Полный текст решения и предписания будут изготовлены в течение трех рабочих дней и размещены в системе госзакупок, заключили в службе.

При этом, как следует из данных единой информационной системы в сфере госзакупок, 11 сентября ФАС должна рассмотреть вторую жалобу, которую подало близкое к «Роснефти» ЦКБ «Лазурит». Проектант также указывал на технические проблемы, возникшие на площадке, в связи с чем оператор не зарегистрировал средства компании в качестве обеспечительного платежа, и «Лазурит» не смог подать окончательную заявку. В жалобе ЦКБ просит приостановить рассмотрение окончательных заявок и признать незаконным отклонение своей заявки.

Всего в рамках первого этапа помимо «Хотчи» и «Лазурита» свои заявки подали входящий в Объединенную судостроительную корпорацию ЦМКБ «Алмаз», Ленинградский судостроительный завод «Пелла» Герберта Цатурова, подконтрольный Минпромторгу ФГУП «Крыловский государственный научный центр», а также частный «Спецсудопроект».

Анастасия Веденеева