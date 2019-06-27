Океанологов послали в разные стороны

Как стало известно “Ъ”, заказ на строительство двух научно-исследовательских судов для Института океанологии РАН имени Ширшова (ИО) могут разделить между ОСК и «Звездой». Конкурс на проектирование должен быть объявлен до 1 июля. Однако и сам институт как оператор судов, и эксперты считают идею делить заказ «глупостью и некомпетентностью», так как это увеличит стоимость проекта и объем необходимой документации.

Минобрнауки должно до 1 июля объявить конкурс на техническое проектирование многофункциональных научно-исследовательских судов (НИС), «имея в виду», что их строительство «может осуществляться разными судостроительными предприятиями». Такое поручение появилось по итогам совещания у вице-премьера Татьяны Голиковой 14 июня (протокол есть у “Ъ”). Как рассказали источники “Ъ”, на совещании обсуждалась возможность поделить заказ между Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и строящейся на Дальнем Востоке «Звездой» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка).

На постройку двух новых НИС в 2019–2024 годах в нацпроекте «Наука» заложено 28,4 млрд руб., из них 760 млн руб.— на проектирование. Оператором судов назначен ИО РАН. Но в апреле Минобрнауки выступило за передачу себе функций заказчика разработки проекта НИС от ИО, обвинив его в некомпетентности (см. “Ъ” от 22 апреля). Тогда же в министерстве предложили провести двухэтапный конкурс вместо закупки у единственного поставщика, как планировал ИО, и, несмотря на готовое ТЗ на проектирование, разработанное институтом совместно с ЦМКБ «Алмаз» и Крыловским ГНЦ, решили за основу взять немецкий проект Sonne «Пеллы» Герберта Цатурова, предполагающий строительство судов на верфи в Гамбурге. Спор между ИО и Минобрнауки развивается на фоне жалоб коллектива института на то, что министерство блокирует его работу и затягивает выборы директора (см. “Ъ” от 27 мая).

В Минобрнауки “Ъ” подтвердили, что выступят заказчиком на этапе проектирования и объявить конкурс планируется 1 июля. Как следует из протокола, доработанный проект ТЗ, подготовленный министерством, до 20 июня должны были рассмотреть Минпромторг, Минфин и Минэкономики. Глава Минобрнауки Михаил Котюков провел 21 июня совещание с участием этих ведомств, говорят в министерстве, замечаний у Минфина не было (в министерстве это “Ъ” подтвердили), Минэкономики рекомендовало указать предельную стоимость строительства НИС (там не ответили на запрос “Ъ”). Минпромторг представил замечания, подготовленные ОСК и Крыловским ГНЦ, которые «были учтены в доработанном проекте», утверждают в Минобрнауки. В Минпромторге “Ъ” лишь сообщили, что поддерживают размещение заказа «исключительно на территории РФ».

В Минобрнауки пояснили, что рассматривались как отечественные, так и зарубежные НИС. Концепция технических требований, которые готовились ИО РАН, неоднократно менялась, «при этом явно просматривалась заинтересованность в коммерческом использовании будущих судов, в том числе для грузоперевозок», утверждают в министерстве, добавляя, что это сильно затягивало подготовку необходимой документации.

Как будут модернизироваться действующие научные суда Читать далее

В ИО “Ъ” сообщили, что официально институт не получал уведомления о лишении статуса заказчика, но от всех процессов, связанных со строительством и модернизацией флота, «отстранен министерством административными методами». Финальная версия ТЗ передана в Минобрнауки 16 апреля, замечаний институт не получал, причины, по которым министерство приступило к формированию нового ТЗ, «не озвучивались». «К строительству двух судов в разных концах страны в ИО, как и во всей судостроительной отрасли, относятся как к проявлению крайней глупости и некомпетентности,— подчеркнули в институте.— Строительство на разных верфях подразумевает значительное увеличение стоимости проекта».

В «Роснефти» “Ъ” сообщили, что Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС), в который входит и «Звезда», готов к постройке судов любой сложности водоизмещением до 350 тыс. тонн. Участие в конкурсах на проектирование и постройку судов — эффективный способ наполнения портфеля заказов, отмечают в компании, говоря, что «Звезда» примет участие в конкурсе на НИС.

В ОСК также намерены побороться за этот заказ. Строительство на разных верфях может привести к некоторому удорожанию, признают в ОСК, но будут исключены затраты на транспортировку судна на Дальний Восток, так как одно из них будет базироваться там.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет «спорной» идею строительства двух судов на разных предприятиях: нет эффекта экономии за счет серийности, может увеличиться стоимость обслуживания судов. По его словам, с учетом текущих заказов «Звезды», а также строительства «Лидера» для верфи проект не выглядит профильным. С учетом недостаточной загрузки Выборгского судостроительного завода ОСК, полагает эксперт, у него все шансы построить два судна быстрее, чем «Звезда» построит одно.

Анастасия Веденеева