Научные суда застряли на этапе проекта

Как стало известно “Ъ”, конкурс на проектирование научно-исследовательских судов стоимостью 28 млрд руб. по заказу Минобрнауки приостановлен по жалобам двух проектантов. Претензии «ХС Морское проектирование» и близкого к «Роснефти» ЦКБ «Лазурит» связаны с техническими проблемами, возникшими на электронной торговой площадке (ЭТП). В результате этих споров итоги конкурса могут быть аннулированы, а срок сдачи судов сдвинут вправо.

Конкурс на проектирование научно-исследовательских судов (НИС), который был объявлен Минобрнауки, приостановлен, следует из данных единой ЭТП. Начальная цена конкурса — 557 млн руб. Победитель должен выполнить опытно-конструкторские работы по разработке проектной документации судна в постройке. Первый этап работ должен быть завершен к 5 декабря 2019 года, а второй — к 30 апреля 2020 года. Всего планируется построить два НИС за 28 млрд руб. в рамках нацпроекта «Наука». Оператором судов должен стать Институт океанологии РАН имени Ширшова, с которым у Минобрнауки конфликт, в результате чего определением заказчика на проектирование единолично занимается министерство (см. “Ъ” от 22 апреля, 27 мая и 27 июня).

Как следует из протокола, на первый этап конкурса было подано шесть заявок — от входящего в Объединенную судостроительную корпорацию ЦМКБ «Алмаз» Ленинградского судостроительного завода «Пелла» Герберта Цатурова, ЦКБ «Лазурит», близкого к дальневосточной «Звезде» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка), подконтрольного Минпромторгу ФГУП «Крыловский государственный научный центр», а также частных «Спецсудопроекта» и «ХС Морское проектирование» («Хотча», по kartoteka.ru, подконтрольна Алексею Зубкову). Срок предоставления окончательных заявок истекал 30 августа, а 6 сентября планировалось их рассмотреть, но в итоге конкурс был приостановлен — жалобы в ФАС подали «Хотча» и ЦКБ «Лазурит».

В своем обращении в службу от 30 августа «Хотча» просит ведомство выдать предписание об аннулировании конкурса.

Как отмечается в жалобе, после размещения сведений о банковской гарантии «Хотча» после многократных попыток так и не смогла загрузить в систему окончательную заявку для второго этапа конкурса, а обращения в службу поддержки также не привели к результатам. ЦКБ «Лазурит» в своей жалобе от 5 сентября отмечает, что оператор ЭТП не зарегистрировал средства компании в качестве обеспечительного платежа, из-за чего та не смогла подать окончательную заявку. ЦКБ просит приостановить рассмотрение окончательных заявок и признать незаконным отклонение своей заявки.

В ФАС "Ъ подтвердили, что получили жалобу «Хотчи» на действия оператора ЭТП при проведении закупки. Комиссия службы приступила к рассмотрению жалобы 5 сентября, но в связи с необходимостью изучения материалов дела было решено перенести заседание на 9 сентября, сообщили в ФАС, уточнив, что на время рассмотрения проведение закупки приостановлено. В Минобрнауки “Ъ” сообщили, что процедура проведения конкурса продолжается, поскольку ФАС приостановила его только в части заключения контракта c заказчиком.

Если жалобы на действия ЭТП по итогам рассмотрения ФАС будут признаны обоснованными, регулятор может аннулировать результаты и обязать провести этот этап конкурса повторно, говорит партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Источники “Ъ” в отрасли опасались, что проведение двухэтапного конкурса может увеличить сроки реализации проекта. Если конкурс будет аннулирован, это задержит проведение проектирования и, соответственно, строительство судов. «Уже есть опасение, что как минимум на год проект может сместиться вправо»,— говорит источник “Ъ”.

Анастасия Веденеева