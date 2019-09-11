Из МГУ отчислили зарплату

В МГУ имени Ломоносова возникли неожиданные проблемы с оплатой труда: известный ученый, член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик заявил, что ему предложили преподавать в университете бесплатно. Просьбу объяснили тем, что «средств на совместителей у факультета истории нет». Ученый согласился, поскольку оплата и до этого была «чисто символической», но считает происшедшее «проявлением полного неуважения к сотрудникам». В деканате истфака утверждают, что заявление ученого «не соответствует реальному положению дел».

Член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик рассказал “Ъ”, что преподает на историческом факультете МГУ имени Ломоносова с 2006 года. «Моя основная работа — в Институте всеобщей истории РАН. Но подавляющее большинство сотрудников академических институтов параллельно работают в вузах как совместители,— пояснил ученый. — Я веду в МГУ курс греческой эпиграфики, а в разные годы брал дополнительно часть курса по Северному Причерноморью». По его словам, работа штатных преподавателей и совместителей ничем не отличается:

«Я так же читаю лекции, веду семинары, принимаю экзамены. Это полноценное преподавание, отличие только в системе оплаты».

По законодательству совместитель может быть оформлен максимум на половину ставки штатного преподавателя. «В реальности люди получают даже меньше — например, треть или четверть ставки»,— уточнил Аскольд Иванчик. Обычно зарплата преподавателей вузов складывается из нескольких частей — небольшого оклада (ставки) и различных надбавок, которые в совокупности приносят даже больший доход, чем оклад. «Совместители чаще всего получают долю именно от оклада. Деньги обычно не очень большие, скорее чисто символические»,— сказал господин Иванчик. Однако в новом учебном году совместителей на истфаке решили оставить вовсе без оплаты, утверждает ученый.

«Несколько дней назад на кафедре мне сообщили, что средств на совместителей у факультета больше нет. При этом мне любезно предложено читать все то же, что раньше, но на безвозмездной основе,— рассказал Аскольд Иванчик.— Оформлено это будет по-прежнему как официальные занятия в рамках учебной программы». Ученый согласился преподавать бесплатно.

«Оплата и так была символической, я работал в МГУ не ради денег,— пояснил он.— Для меня это преподавание важно, так как я считаю правильным участвовать в подготовке будущих коллег. Иначе моя дисциплина исчезнет. Мне самому важно общаться со студентами, потому что это будущие аспиранты, из которых я имею возможность отбирать тех, с кем стану работать в дальнейшем».

Вместе с тем Аскольд Иванчик признает, что ситуация выглядит «несколько абсурдно»: «Это проявление полного неуважения к сотрудникам, это безобразие, так не должно быть». Господин Иванчик добавил, что не обсуждал эту ситуацию с руководством факультета или вуза: «И это обычная практика, когда сотрудникам все сообщают на кафедре. От деканата я и ранее никаких посланий не получал».

“Ъ” обратился за комментарием в пресс-службу МГУ, где корреспондента перенаправили к пресс-секретарю исторического факультета. Поздно вечером она прислала ответ и. о. декана факультета Льва Белоусова: «Работающие на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой. А. И. Иванчик не встречался в начале 2019/20 учебного года с руководством факультета, ему не предлагалось читать лекции на факультете в указанный период. Информация, представленная А. И. Иванчиком, не соответствует реальному положению дел».

Напомним, что в 2013 году сотрудники МГУ обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором жаловались на массовые увольнения. Тогда в письме подчеркивалось, что администрация университета не продлила контракты в первую очередь сотрудникам-совместителям (см. “Ъ” от 14 ноября 2013 года). Авторы заявляли, что сокращение ставок вызвано требованием поднять зарплаты преподавателям «до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе» — несмотря на выделенное правительством дополнительное финансирование. Ректор МГУ Виктор Садовничий тогда называл письмо «абсолютно не соответствующим действительности» и заявлял, что «не сокращен ни один сотрудник, преподаватель, который занимается основной деятельностью». Однако Роструд, проведя внеплановую проверку МГУ, в декабре 2013 года заявил о «многочисленных нарушениях, связанных с процедурой увольнения работников и расчетом выплат».

«Совместители — наиболее незащищенные сотрудники в российских вузах,— рассказал сопредседатель "Университетской солидарности" Андроник Арутюнов.— С ними часто заключают краткосрочные контракты — даже не на год, а на восемь—десять месяцев. Поэтому у них нет оплачиваемого отпуска, других соцгарантий. Мы знаем случаи, когда им приходилось принимать экзамены уже после того, как контракт официально закончился. Проблемы в МГУ типичны для многих российских вузов». Представитель «Университетской солидарности» в МГУ Михаил Лобанов опросил для “Ъ” несколько преподавателей-совместителей с других факультетов: «У них до сих пор нет никакой информации, они не знают, заключен ли с ними контракт и на каких условиях. Хотя уже начался учебный год и они ведут занятия». Представитель профсоюза добавил, что «вообще в МГУ любят оформлять совместителей с октября или даже ноября, чтобы не платить за сентябрь». «А ведь совместители, особенно из академических институтов,— это уникальные специалисты»,— говорит Михаил Лобанов.

«Трудовым законодательством предусмотрена четкая процедура сокращения, о котором работники уведомляются заранее. Также установлены гарантии прав работников, обеспечивающие оплату труда не ниже МРОТ,— говорит партнер и руководитель практики "Особых поручений" коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.— Все решения, в том числе о продлении срочного трудового договора, изменении или прекращении трудовых отношений, работодатель обязан довести до работника непосредственно, а не передавать через коллег по кафедре».

Александр Черных