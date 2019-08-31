Учителя не держат планку В каких регионах зарплаты в образовании не дотягивают до средних по региону

В начале 2019 года президент России Владимир Путин потребовал от министра просвещения Ольги Васильевой следить за уровнем зарплат учителей в регионах. В мае 2019 года мониторинг социально-экономического положения населения РАНХиГС зафиксировал, что только 20% регионов полностью выполнили майские указы президента, требующие довести их до среднего уровня трудовых доходов в соответствующем субъекте РФ. “Ъ” проанализировал данные Росстата и региональных министерств образования и выяснил, где заложенные в майских указах требования еще не выполнены, а где уже перевыполнены.

Где учителю жить хорошо

Источники: данные Росстата и региональных министерств образования, собственные расчеты

В декабре 2008 года в стране приняли новую систему оплаты труда (НСОТ). Она заменила действующую до этого единую тарифную сетку (ЕТС). Сейчас зарплата преподавателя складывается из трех частей:

Первая — оклад , который рассчитывается исходя из рабочих часов сотрудников.

, который рассчитывается исходя из рабочих часов сотрудников. Вторая — компенсационные выплаты , которые включают классное руководство, проверку тетрадей, добавки за количество учащихся, категорию и нагрузку учителя.

, которые включают классное руководство, проверку тетрадей, добавки за количество учащихся, категорию и нагрузку учителя. Третья — стимулирующие выплаты. Они включают в себя количество учеников, победивших или занявших почетное место на олимпиаде вне школы, высокие показатели на ЕГЭ.

За каждый из этих пунктов руководство школы назначает определенное количество баллов. Для определения ценности одного балла в конце отчетного периода фонд выплат делят на общее количество заработанных преподавателями баллов.

Еще в майских указах президента России Владимира Путина от 2012 года указывалось, что к 2018 году средние зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны были быть доведены до 200% от средних трудовых доходов по региону. Зарплаты школьных учителей, медсестер, работников культуры и соцработников должны были подняться до средних по региону. В мае 2019 года мониторинг социально-экономического положения населения РАНХиГС зафиксировал, что только 20% регионов полностью выполнили указы президента 2012 года в части повышения зарплат бюджетников. Если, по данным Высшей школы экономики, в 2012 году разрыв между средней зарплатой бюджетников и работников частного сектора составлял 30–40%, то к 2018 году он сократился до 20–30%. Однако в реальном выражении рост зарплат оказался незначительным. При этом, согласно проведенному в мае 2019 года совместному опросу ВНИИ труда и СПбГУ, для работников сферы здравоохранения (42%) и образования (40%) также характерны наиболее низкие ожидания перспектив роста доходов.

Регионы с самыми высокими средними зарплатами в образовании (руб.) Регион Руб. Чукотский АО 96 468 Ямало-Ненецкий АО 91 306 Москва 89 644 Сахалинская область 84 781 Магаданская область 79 541 Ненецкий АО 76 150 Мурманская область 69 837 Камчатский край 68 534 ХМАО 64 300 Тюменская область (без авт. округов) 61 220 Регионы с самыми низкими средними зарплатами в образовании (руб.) Регион Руб. Северная Осетия 21 575 Ингушетия 21 647 Карачаево-Черкесия 21 773 Кабардино-Балкария 22 141 Дагестан 22 238 Ивановская область 22 355 Калмыкия 23 327 Мордовия 24 121 Костромская область 24 180 Алтайский край 24 249 Источник: рассчитано на основе данных Росстата.

В июне 2019 года министр просвещения РФ Ольга Васильева призвала регионы при расчете заработной платы учителей соблюдать следующую пропорцию: «Базовая зарплата учителя — это 70% средней заработной платы по экономике региона, и она должна быть обязательно прописана в договоре». Остальные 30% зарплаты, по словам министра, должны составлять стимулирующие выплаты — «за внеурочную работу: классное руководство, дополнительные уроки». Госпожа Васильева отмечала, что сейчас в большинстве регионов пропорция не соблюдается: «Иногда гарантированная часть доходит до 10%».

Придерживаться пропорции 70 к 30 тогда также призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «В тех регионах, где средняя зарплата — 28 тыс. руб., 20 тыс. вы должны в договоре предусмотреть. Не получится, что это 12 тыс., 15 тыс., коллеги»,— говорил он.

Регионы с самыми высокими средними зарплатами в образовании (по отношению к средней зарплате в регионе, %) Регион % Тюменская область (без авт. округов) 146,7 Краснодарский край 145,5 Приморский край 142,3 Мурманская область 135,8 Московская область 131,7 Тульская область 129,8 Москва 126,8 Чечня 125,9 Татарстан 124,1 Сахалинская область 121,6 Регионы с самыми низкими средними зарплатами в образовании (по отношению к средней зарплате в регионе, %) Регион % Костромская область 92,5 Якутия 95,1 Красноярский край 96,2 Тыва 96,4 Ингушетия 98,2 Ненецкий АО 98,9 Калужская область 99,5 Липецкая область 100,4 Хакасия 100,7 Карелия 100,7 Источник: рассчитано на основе данных Росстата.

В региональных министерствах образования со ссылкой на Росстат говорят, что средняя зарплата учителей иногда, наоборот, превышает среднюю зарплату по региону. Но эксперты считают, что официальные данные не имеют отношения к реальности. Так, оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова отмечала, что регионы уже утверждают свои фиксированные ставки, однако в реальности учителя получают меньше, чем 70% от средней зарплаты по региону, потому что «учреждение само устанавливает оклад и ставку за работу в час».

«Директор с коллективом сам разрабатывает нормативные акты», а деньги из регионального бюджета поступают в школы в зависимости от числа учеников: «В этот "подушевой" норматив в том числе входит зарплата. Эта сумма делится руководством, которое само решает, по какому принципу будет платить. И сейчас того, что приходит, едва хватает на базовую выплату. Денег на стимулирующие надбавки не хватает»,— говорила она. Сами учителя также пишут, что зарплаты в реальности и на бумаге сильно отличаются.

Что учителя думают о своей зарплате Денежный вопрос — горячая тема для обсуждения в учительских группах в соцсетях.

Исходные данные для карты (файл в формате XLSX)

При анализе использовались только официальные данные Росстата и региональных министерств образования. Уровень учительских зарплат рассчитан как процентное соотношение зарплаты работника образования к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в соответствующем регионе. Стимулирующие выплаты не учитывались.

Текст: Ксения Миронова

Над проектом работали: Елизавета Михальченко, Анастасия Московкина, Ольга Шкуренко, Андрей Пономарев, Алексей Шабров, Алена Батюшкова, Юлия Гадас