Учителя не держат планку

В начале 2019 года президент России Владимир Путин потребовал от министра просвещения Ольги Васильевой следить за уровнем зарплат учителей в регионах. В мае 2019 года мониторинг социально-экономического положения населения РАНХиГС зафиксировал, что только 20% регионов полностью выполнили майские указы президента, требующие довести их до среднего уровня трудовых доходов в соответствующем субъекте РФ. “Ъ” проанализировал данные Росстата и региональных министерств образования и выяснил, где заложенные в майских указах требования еще не выполнены, а где уже перевыполнены.
В декабре 2008 года в стране приняли новую систему оплаты труда (НСОТ). Она заменила действующую до этого единую тарифную сетку (ЕТС). Сейчас зарплата преподавателя складывается из трех частей:
За каждый из этих пунктов руководство школы назначает определенное количество баллов. Для определения ценности одного балла в конце отчетного периода фонд выплат делят на общее количество заработанных преподавателями баллов.
Еще в майских указах президента России Владимира Путина от 2012 года указывалось, что к 2018 году средние зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны были быть доведены до 200% от средних трудовых доходов по региону. Зарплаты школьных учителей, медсестер, работников культуры и соцработников должны были подняться до средних по региону. В мае 2019 года мониторинг социально-экономического положения населения РАНХиГС зафиксировал, что только 20% регионов полностью выполнили указы президента 2012 года в части повышения зарплат бюджетников. Если, по данным Высшей школы экономики, в 2012 году разрыв между средней зарплатой бюджетников и работников частного сектора составлял 30–40%, то к 2018 году он сократился до 20–30%. Однако в реальном выражении рост зарплат оказался незначительным. При этом, согласно проведенному в мае 2019 года совместному опросу ВНИИ труда и СПбГУ, для работников сферы здравоохранения (42%) и образования (40%) также характерны наиболее низкие ожидания перспектив роста доходов.
|Регион
|Руб.
|Чукотский АО
|96 468
|Ямало-Ненецкий АО
|91 306
|Москва
|89 644
|Сахалинская область
|84 781
|Магаданская область
|79 541
|Ненецкий АО
|76 150
|Мурманская область
|69 837
|Камчатский край
|68 534
|ХМАО
|64 300
|Тюменская область (без авт. округов)
|61 220
|Регион
|Руб.
|Северная Осетия
|21 575
|Ингушетия
|21 647
|Карачаево-Черкесия
|21 773
|Кабардино-Балкария
|22 141
|Дагестан
|22 238
|Ивановская область
|22 355
|Калмыкия
|23 327
|Мордовия
|24 121
|Костромская область
|24 180
|Алтайский край
|24 249
В июне 2019 года министр просвещения РФ Ольга Васильева призвала регионы при расчете заработной платы учителей соблюдать следующую пропорцию: «Базовая зарплата учителя — это 70% средней заработной платы по экономике региона, и она должна быть обязательно прописана в договоре». Остальные 30% зарплаты, по словам министра, должны составлять стимулирующие выплаты — «за внеурочную работу: классное руководство, дополнительные уроки». Госпожа Васильева отмечала, что сейчас в большинстве регионов пропорция не соблюдается: «Иногда гарантированная часть доходит до 10%».
Придерживаться пропорции 70 к 30 тогда также призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «В тех регионах, где средняя зарплата — 28 тыс. руб., 20 тыс. вы должны в договоре предусмотреть. Не получится, что это 12 тыс., 15 тыс., коллеги»,— говорил он.
|Регион
|%
|Тюменская область (без авт. округов)
|146,7
|Краснодарский край
|145,5
|Приморский край
|142,3
|Мурманская область
|135,8
|Московская область
|131,7
|Тульская область
|129,8
|Москва
|126,8
|Чечня
|125,9
|Татарстан
|124,1
|Сахалинская область
|121,6
|Регион
|%
|Костромская область
|92,5
|Якутия
|95,1
|Красноярский край
|96,2
|Тыва
|96,4
|Ингушетия
|98,2
|Ненецкий АО
|98,9
|Калужская область
|99,5
|Липецкая область
|100,4
|Хакасия
|100,7
|Карелия
|100,7
В региональных министерствах образования со ссылкой на Росстат говорят, что средняя зарплата учителей иногда, наоборот, превышает среднюю зарплату по региону. Но эксперты считают, что официальные данные не имеют отношения к реальности. Так, оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова отмечала, что регионы уже утверждают свои фиксированные ставки, однако в реальности учителя получают меньше, чем 70% от средней зарплаты по региону, потому что «учреждение само устанавливает оклад и ставку за работу в час».
«Директор с коллективом сам разрабатывает нормативные акты», а деньги из регионального бюджета поступают в школы в зависимости от числа учеников: «В этот "подушевой" норматив в том числе входит зарплата. Эта сумма делится руководством, которое само решает, по какому принципу будет платить. И сейчас того, что приходит, едва хватает на базовую выплату. Денег на стимулирующие надбавки не хватает»,— говорила она. Сами учителя также пишут, что зарплаты в реальности и на бумаге сильно отличаются.
Исходные данные для карты (файл в формате XLSX)
При анализе использовались только официальные данные Росстата и региональных министерств образования. Уровень учительских зарплат рассчитан как процентное соотношение зарплаты работника образования к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в соответствующем регионе. Стимулирующие выплаты не учитывались.
Текст: Ксения Миронова
Над проектом работали: Елизавета Михальченко, Анастасия Московкина, Ольга Шкуренко, Андрей Пономарев, Алексей Шабров, Алена Батюшкова, Юлия Гадас