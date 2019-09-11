Защитника авторских прав подвели суды

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов досрочно сменил представителя в сфере интеллектуальных прав. Поводом для снятия с должности занимавшего ее с 2013 года Анатолия Семенова стало его участие в судебных конфликтах. В последнее время омбудсмен защищал фармпроизводителя «Фармасинтез», а также выступал на стороне кабельных операторов в споре со структурами «Национальной Медиа Группы» (НМГ).

Новым представителем уполномоченного при президенте РФ по защите предпринимателей в сфере интеллектуальных прав стал гендиректор Института экономических и социальных исследований Алексей Рябинин, следует из приказа Бориса Титова от 13 августа (есть у “Ъ”). Ранее с марта 2013 года эту должность занимал Анатолий Семенов, в августе 2017 года его полномочия были продлены на пять лет, одновременно с переназначением самого Бориса Титова. Сотрудничество с Анатолием Семеновым прекращено «в связи с разногласиями по отдельным вопросам регулирования защиты интеллектуальных прав и конфликтом интересов в его деятельности как общественного омбудсмена с работой представителя интересов отдельных субъектов рынка интеллектуальной собственности», подтвердил “Ъ” господин Титов.

В одном из последних дел в должности, как писал “Ъ” 20 мая, Анатолий Семенов выступил в защиту «Фармасинтеза» в споре с зарубежным конкурентом аргентинской Tuteur, требовавшей запретить российскому фармпроизводителю производство и продажу противоопухолевого препарата капецитабин, а также компенсацию в 855,7 млн руб. (спор закончился мировым соглашением). Позднее господин Семенов выступал в суде на стороне благовещенского кабельного оператора SatCom в споре со структурой НМГ и Discovery, сообщал “Ъ” 12 августа. Ранее он также участвовал в спорах, связанных с деятельностью крупнейших организаций по коллективному управлению правами — Российского авторского общества (РАО), Всероссийской организации интеллектуальной собственности и Российского союза правообладателей.

«Конфликта интересов у общественного представителя быть не может — у него нет властных функций в отличие от уполномоченного. Я предпочел интересы предпринимателя, а не отношения с Роспатентом»,— заявил “Ъ” Анатолий Семенов.

Разногласия с господином Титовым, по его словам, касались «подходов к оценке роли омбудсмена». «Моя идеология — жесткий литигатор, который в случае необходимости защиты прав предпринимателя делает ситуацию публичной и защищает права в судах, вырабатывая подходы к изменению законов и судебной практики. А не богатый меценат, который занимается благотворительностью путем увещевания органов власти»,— отметил он. Статус уполномоченного не давал преимуществ в суде, подчеркивает господин Семенов.

Алексей Рябинин уже работает в новой должности с обращениями предпринимателей, при этом взаимодействуя с федеральными органами власти, прежде всего Роспатентом и законодательными органами, а также общественными объединениями, сообщил он “Ъ”. «На повестке несколько групп задач. Это работа над совершенствованием нормативно-законодательного права и формированием правоприменительной практики, участие в решении различных конфликтных ситуаций среди предпринимателей и между предпринимателями и госорганами по поводу интеллектуальных прав, а также защита прав в сфере патентования»,— уточнил господин Рябинин.

В РАО затруднились прокомментировать смену профильного омбудсмена, отметив, что ранее не имели опыта работы с назначенным представителем. Если говорить в целом о деятельности аппарата уполномоченного, отметил представитель РАО, то, например, на музыкальной индустрии ранее она никак не отражалась. С точки зрения индустрии, считают в РАО, «это скорее неплохо, так как она активно развивается самостоятельно».

Валерия Лебедева