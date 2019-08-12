Discovery ретранслируют в суд

Структура «Национальной Медиа Группы» (НМГ) и Discovery попытается оспорить решение суда, который отказался взыскивать с благовещенского кабельного оператора задолженность по договору о ретрансляции американского телеканала. Решение может повлиять на всю систему договоров по Discovery, заключенных в валюте, уверен ответчик. Истец считает такой вывод преждевременным.

ООО «Открытие ТВ», принадлежащее компании «Медиа Альянс» (контролируется НМГ и Discovery), планирует оспорить решение апелляционной инстанции по иску к ООО «С.Д.Сат.Коммуникейшнс» (управляет благовещенским кабельным оператором SatCom), следует из картотеки арбитражного суда. В апреле последний принял решение в пользу SatCom, отказавшись взыскивать с него $96,6 тыс. (6,3 млн руб. по курсу на 9 августа) и удовлетворив встречный иск о расторжении лицензионного соглашения от 2015 года. Жалоба «Открытие ТВ» будет рассмотрена 13 августа.

Задолженности SatCom перед «Открытие ТВ» возникнуть не могло, настаивает представитель ответчика, омбудсмен по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. По условиям лицензии право ретрансляции предоставляется только при условии оплаты лицензионных платежей, поясняет он: «И если оплаты нет, то и задолженность за следующий период возникнуть не может». Решение по этому делу коснется всех подобных договоров с кабельными операторами, которые предполагают оплату в валюте, уверен Анатолий Семенов. Сборы по таким соглашениям исчисляются миллионами долларов США, оценивает он.

В «Медиа Альянсе» отказались комментировать судебный процесс. «Что касается договоров с операторами, то они не являются переводом типовой лицензии. Отдельные моменты могут пересекаться, но в каждом конкретном случае составляется индивидуальный договор, исходя из договоренностей между сторонами»,— пояснил гендиректор «Медиа Альянса» Григорий Лавров. Сумму договоров с операторами о ретрансляции канала Discovery в компании не раскрывают.

«Медиа Альянс» создан в 2015 году. Телеканалы американского телевещателя Discovery (Discovery Channel, Animal Planet, TLC, Eurosport и др.) и Turner Broadcasting System (CNN, Cartoon Network и др.) вошли в его портфель после того, как в законе о СМИ появился запрет иностранным гражданам выступать учредителями российских СМИ. На рынке платного ТВ России НМГ занимает более 25%, говорила в декабре 2018 года в интервью «Спорт-Экспрессу» председатель совета директоров группы Алина Кабаева.

Каналы «Медиа Альянса» сейчас показывают операторы МТС, «Ростелеком», «Эр-Телеком», «НТВ Плюс», «МегаФон», «Транстелеком», «Таттелеком», «Интерсвязь» и др., сообщили в компании. С декабря 2016 года каналы Discovery прекратил транслировать «Триколор ТВ»: партнеры не сумели договориться о том, как делить выручку от абонентской платы. В начале года «Вымпелком» также сообщил, что не смог договориться с «Медиа Альянсом» и прекращает вещание каналов Discovery. У Discovery на фоне рынка довольно завышенный лицензионный платеж, оценивает вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР) Михаил Силин. По его словам, есть немало зарубежных каналов, которые сотрудничают с российскими кабельными операторами по договорам в валюте. АКТР считает «несправедливой» оплату в валюте, потому что отчисления по договорам платятся из рублевой выручки, но договориться о расчетах со всеми каналами только в рублях пока не удалось, признает он.

«Медиа Альянс» уже выиграл ряд исков к региональным провайдерам. Последние, например «ТВК-Плюс», в судебных материалах указывали на то, что не смогли платить по договорам, заключенным годами ранее в долларах, и расторгнуть договор в одностороннем порядке не могли. Как считает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова, если решение по спору между SatCom и «Открытие ТВ» устоит в кассационной инстанции, то оно может оказать влияние на аналогичные кейсы, хотя его нельзя будет считать преюдициальным для судов с участием других операторов.

Валерия Лебедева