«Пузыря» видимо не видимо

Сегодня Сбербанк опубликовал исследование, доказывающее отсутствие «пузыря» на рынке потребительского кредитования. По оценке аналитиков, рост средних зарплат клиентов и снижение ставок по кредитам увеличило потенциальный размер рынка примерно на 20%. При этом основная часть необеспеченных кредитов приходится «на развитие» — ремонты, товары долговременного пользования, туризм и отдых, а не для того, чтобы «свести концы с концами». Таким образом, Сбербанк поддержал позицию Банка России в его споре с Минэкономразвития по поводу роста долговой нагрузки россиян.

Сбербанк опубликовал исследование «Есть ли "пузырь" на рынке потребительского кредитования» в рамках проекта «СберДанные». В нем анализируется динамика зарплат, ставок, сроки и величина выданных кредитов, а также рефинансирование, структура расходов и другие аспекты. «Быстрый рост кредитов физических лиц за последние два года вызвал обеспокоенность по поводу возможного созревания "пузыря" на этом рынке»,— отмечается в исследовании. Однако, по мнению аналитиков, данные самого банка, а также Банка России, «Росстата» и кредитных бюро «не подтверждают опасения: рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан».

Авторы исследования обращают внимание, на рост зарплат, который серьезно, по их мнению, повлиял на емкость рынка. По данным Сбербанка, «средняя зарплата клиентов, которые в 2017 году получали до 15 тыс. руб., в 2018 году увеличилась на 42%». Кроме того, за два года серьезно снизилась стоимость как новых, так и уже выданных кредитов «за счет их рефинансирования и снижения ставок самими банками». «Это примерно на 20% увеличило потенциальный размер рынка»,— говорится в исследовании.

Действительно, согласно данным Банка России, если в начале 2017 года средневзвешенные ставки по кредитам физических лиц сроком до одного года находились на уровне 23% годовых, то в начале 2018 года они были ниже 20% годовых. А в июне 2019 года средневзвешенные ставки снизились до 14,8% годовых — и это сегмент как раз необеспеченных кредитов. Ставки на сроки более года, куда входит ипотека и автокредиты, тоже снижалась, хотя и менее заметно — с 16,85% до 13,1% годовых.

Сбербанк оценил структуру использования кредитов, и оказалось, что основная их часть приходится «вовсе не расходы на то, чтобы "свести концы с концами", а совсем наоборот».

«Около половины явно связаны с ремонтами (22% "видимой" части расходов). Либо речь шла о покупке товаров длительного спроса (18% "видимых" расходов — электроника, бытовая техника, мебель, одежда). Далее следуют расходы на автомобили (не покупка машины, а скорее ремонты, запчасти и т. п.). На третьем месте — туризм и отдых (7%) и переводы (8%),за которыми отчасти может скрываться та же оплата труда рабочих-ремонтников»,— говорится в исследовании.

Фактически Сбербанк поддержал позицию своего основного акционера — Банка России – в его противостоянии с Минэкономразвития по поводу долговой нагрузки на российских граждан. Дискуссия между ведомствами разгорелась после того, как министр экономического развития Максим Орешкин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике. И виноваты в этом будут потребительские кредиты, темпы роста которых «абсолютно превышают темпы роста доходов населения».

С этим тезисом была не согласна глава ЦБ Эльвира Набиуллина: «Совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски "пузыря"». «Если мы смотрим на потребительское кредитование с точки зрения финансовой стабильности, то важна долговая нагрузка. У населения в среднем она пока умеренная»,— заявила она позже в интервью Reuters. Со стороны Минэкономразвития тема не была оставлена, и Максим Орешкин поднимал ее еще несколько раз. Более того, его позицию поддержал заместитель министра финансов Алексей Моисеев, заявивший, что объем долговой нагрузки россиян стремительно растет и уже близок к критическому уровню.

Максим Буйлов