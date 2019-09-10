Поджегший себя у здания госсовета Удмуртии житель Ижевска умер

Ученый Альберт Разин, совершивший самоподжог утром 10 сентября в Ижевске у здания госсовета Удмуртии, умер. Об этом сообщили в 1-й республиканской клинической больнице, куда мужчина был доставлен с ожогами свыше 90% тела.

В Минздраве республики и следственном управлении СКР по региону от комментариев отказались.

Господин Разин является заслуженным деятелем науки Удмуртии, директором Института человека УдГУ и активистом удмуртского движения. Ранее он написал обращение к депутатам госсовета республики с призывом «Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!». Следственное управление СКР по Удмуртии начало проверку по данному факту.

Михаил Красильников, Ижевск