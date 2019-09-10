Мужчина поджег себя у здания госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя возле здания госсовета Удмуртии, сообщает корреспондент “Ъ-Удмуртия” с места событий. По словам и. о. министра здравоохранения региона Георгия Щербака, пострадавший получил почти 100% ожогов тела. «РИА Новости» уточняет, что мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Мужчина, который представился Петром, рассказал, что пострадавшего зовут Альберт Разин, и что они вместе пришли на пикет. Альберт Разин является заслуженным деятелем науки Удмуртии, директором Института человека УдГУ и активистом удмуртского движения. Личность пострадавшего подтвердил руководитель следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Удмуртии Рустам Тугушев, приехавший на место событий.

Отмечается, что пострадавший боролся за то, чтобы «дети учили удмуртский язык и его не забывали». Ранее он написал обращение к депутатам госсовета республики с призывом «Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!». У здания госсовета мужчина стоял с плакатом с лозунгами. На месте происшествия работает МЧС.

«По факту самосожжения человека у входа в здание госсовета, СУ СКР по Удмуртии проведет процессуальную проверку. В ходе проверки будут установлены мотивы акта, участники действия и будет дана юридическая оценка. Такая проверка проводится в течение трех суток, срок может быть продлен до 10 дней. В необходимых случаях, если требуются экспертизы, как в данной ситуации, срок проверки может быть продлен до 30 суток. По предварительной информации, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, прогнозы пока преждевременны»,— заявил Рустам Тугушев.

«На наших глазах пришел человек, явно подготовленный — на нем была маска и много слоев одежды. Было видно, что какая-то жидкость лилась, и он загорелся. Это произошло примерно в 9:45 часов (8:45 мск). Пламя усиливалось на нем, проезжавшие мимо водители пытались его тушить с помощью огнетушителей, но пламя не потухало, а только усиливалось. Потом с него стала спадать одежда, он упал и его продолжали тушить. Никаких высказываний и криков не было. Были еще люди рядом, которые пытались его тушить. Скорая ехала долго — минут 15»,— рассказала свидетель Юлия Кузнецова.

По информации “Ъ-Удмуртия”, Альберт Разин родился в 1940 году.