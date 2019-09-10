Следственное управление СК по Удмуртии начало проверку «по факту самосожжения» Альберта Разина 1940 года рождения. Инцидент произошел 10 сентября около 9:45 у здания госсовета республики, где он проводил пикет перед началом очередной сессии. Пострадавший введен в состояние медикаментозного сна. Альберт Разин известен как председатель общественного отделения удмуртских ученых, который ратовал за сохранение удмуртского языка.

Участник пикета у здания госсовета Удмуртии поджег себя перед началом очередной сессии республиканского парламента. На ней не планировалось рассматривать, какие-либо вопросы, связанные с его требованиями. Как сообщили “Ъ” очевидцы, произошло это около 9:45 по местному времени. «На наших глазах пришел человек, явно подготовленный — на нем была маска и много слоев одежды. Было видно, что какая-то жидкость лилась, и он загорелся. Это произошло примерно в 9:45. Пламя усиливалось на нем, проезжавшие мимо водители останавливались и пытались его тушить с помощью огнетушителей, но пламя не потухало, а только усиливалось. Потом с него стала спадать одежда, он упал и его продолжали тушить. Никаких высказываний и криков не было. Были еще люди рядом, которые пытались его тушить. Скорая ехала долго — минут 15»,— рассказала свидетель Юлия Кузнецова.

Другой очевидец рассказал, что для тушения вынесли два огнетушителя из здания госсовета, однако один не сработал.

Мужчина, который представился Петром, рассказал “Ъ-Удмуртия”, что пострадавшего зовут Альберт Разин, ему 79 лет, и что они вместе пришли на пикет. Альберт Разин является заслуженным деятелем науки Удмуртии, директором Института человека при Удмуртском госуниверситете и активистом удмуртского движения. По его словам, на пикет они пришли к 8:30. Вместе с ними был еще один известный в республике активист Андрей Перевозчиков. Они стояли с плакатами: «Есть ли у меня Отечество?» и высказыванием известного поэта Расула Гамзатова «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть», а также раздавали шедшим на сессию депутатам листовки. «Альберт сказал, что пойдет отдохнет. А примерно через 15 минут, когда Я обернулся на него, он уже весь горел»,— рассказал Петр, отказавшийся назвать свою фамилию.

Личность пострадавшего подтвердил руководитель СУ СКР по Удмуртии Рустам Тугушев, приехавший на место событий. «По факту самосожжения человека у входа в здание госсовета, СУ СКР по Удмуртии проведет процессуальную проверку. В ходе проверки будут установлены мотивы акта, участники действия и будет дана юридическая оценка»,— заявил Рустам Тугушев.

Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в 1-ой республиканской клинической больнице. «В 10:05 был доставлен мужчина с термическими ожогами тела. Объем поражения более 90%. Пациент находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии. Дополнительную информацию я давать сейчас не буду. Допуск в отделение реанимации не рекомендован. Проводится искусственная вентиляция легких и противошоковые мероприятия. В настоящий момент — медикаментозный сон»,—рассказал и.о. главного врача 1 РКБ Олег Шевцов.

Известно, что на прошлой неделе Альберт Разин встречался с депутатом Госдумы РФ от Удмуртии Алексеем Загребиным. По словам помощника депутата, члена общественной палаты Ижевска Леонида Гонина, господин Разин давно занимается вопросами, связанными с сохранением удмуртского языка, ратовал за расширение его использования и преподавания. «Не было никаких требований, он встретился с Загребиным, рассказал как съездил на Аркаим, как они там с семьей отдохнули, как он там повстречался с ученым, что в этом направлении надо нашим ученым заниматься, исследования проводить. Сегодня я с ним поздоровался, он стоит в одиночном пикете. Давно друг друга знаем, со времен удмуртского клуба. В принципе он ученый, адекватный человек, ничего не могу такого сказать»,— отметил господин Гонин.

Из-за ЧП сессию госсовета было решено перенести на 24 сентября.

Как стало известно позднее, около 14:30 пострадавший скончался от полученных травм.

Михаил Красильников