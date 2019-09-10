«Газпром» лишился полного допуска к Opal

Польша в суде ЕС добилась отмены разрешения Еврокомиссии на допуск «Газпрома» к мощностям газопровода Opal. Речь идет о сухопутном отводе газопровода «Северный поток» — таким образом, теперь «Газпром» опять не сможет использовать его на полную мощность и вынужден будет увеличить транзит газа через Украину. Это усиливает позицию Киева на предстоящих переговорах о продолжении транзита после 2020 года.
Суд ЕС встал на сторону Польши в споре о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal. Еврокомиссия 28 октября 2016 года разрешила «Газпрому» доступ к 90% мощностей Opal — сухопутного отвода газопровода «Северный поток» (проходит из России в Германию по дну Балтийского моря), хотя с 2013 года «Газпром» мог использовать только 50% мощностей, и труба оставалась недозагруженной. «Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%»,— говорится в сообщении Министерства энергетики Польши на странице в Twitter.
Решение ЕК, которое фактически позволяло «Газпрому» увеличить прокачку по Opal и, соответственно, «Северному потоку» на 10,7 млрд кубометров в год, вызывало резкую критику основных государств—транзитеров российского газа — Украины и Польши. Они опасались, что «Газпром» «перебросит» соответствующий объем транзита с этих маршрутов на «Северный поток». Так, Варшава жаловалась на предстоящее снижение своих доходов от транзита российского газа и опасалась усиления влияния «Газпрома» в Европе.
В то же время «Газпром» отмечал, что у него есть контрактные обязательства по транзиту определенного объема газа через Польшу, и у компании нет намерения снижать транзит по этому направлению.
Правительство Польши обратилось с требованием по отмене решения регулятора и приостановке его действия в декабре 2016 года. С аналогичным иском тогда же выступила PGNiG Supply & Trading GmbH (немецкая структура польской PGNiG). В обоих случаях истцы требовали наложить обеспечительные меры и запретить российской компании участвовать в аукционах на распределение 40% мощностей Opal, к которым «Газпром» мог получить доступ. Суд ЕС в декабре 2017 года отказал PGNiG Supply & Trading GmbH в удовлетворении иска по существу — решение было принято на год раньше ожидаемого срока.
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