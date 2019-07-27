«Северный поток-2» переписывает законы

«Газпром», которому новое европейское законодательство может помешать полноценно эксплуатировать газопровод «Северный поток-2», решил действовать на опережение. Хотя газопровод еще не построен, оператор проекта Nord Stream 2 AG уже сейчас потребовал в Суде ЕС отменить уже принятые поправки к газовой директиве, которые «Газпром» считает дискриминационными. По мнению юристов, у компании есть шансы добиться успеха, поскольку Суд ЕС уже отменял вступившие в силу законы, а аргументы Nord Stream 2 AG достаточно весомы.

Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому» оператор строящегося газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, подал иск в Суд Евросоюза с требованием аннулировать поправки к газовой директиве из-за нарушения принципов права ЕС о равном обращении и пропорциональности. В компании указывают, что поправки были явно разработаны и приняты с целью создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта условия, при этом для действующих морских газопроводов были предусмотрены исключения.

Помимо этого Nord Stream 2 оставил за собой возможность инициировать отдельное арбитражное разбирательство против ЕС из-за несоответствия поправок договору к энергетической хартии (ДЭХ). В «Газпроме» отмечают, что оператор «Северного потока-2» в апреле 2019 года, то есть еще до вступления в силу доработанной газовой директивы (начала действие в мае), инициировал обязательные трехмесячные консультации, в ходе которых стороны пытались достичь компромисса, но безуспешно.

Принятые в мае поправки к газовой директиве подчиняют морские газопроводы, идущие в Европу, действию внутреннего законодательства ЕС. Оно требует, чтобы трубой управлял независимый от «Газпрома», как добывающей компании, оператор, а также чтобы по трубе шел газ от нескольких поставщиков. Фактически выполнить по крайней мере одно из этих условий Россия не может, так как право экспортировать трубопроводный газ из страны есть только у «Газпрома». Единственное смягчение, которого удалось добиться основному европейскому партнеру монополии — Германии, предусматривает, что решать, может ли «Северный поток-2» стать исключением из этих норм, будет не Брюссель, а сам Берлин. Но процесс может затянуться и не гарантирует положительного для Москвы решения. При этом новое регулирование не мешает «Газпрому» строить «Северный поток-2», но может помешать его полноценной эксплуатации.

У «Газпрома» уже есть богатый опыт борьбы с Еврокомиссией за право использовать полную мощность газопровода Opal — продолжения «Северного потока» на территории Германии. Компания семь лет могла бронировать только половину объемов Opal, из-за чего не могла полностью загружать и сам «Северный поток». Свое право на практически полный доступ «Газпром» получил только в конце 2016 года.

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова отмечает, что изменение правил игры в ЕС уже после принятия крупного инвестиционного решения — беспрецедентный случай. И «Газпром», говорит эксперт, правильно решил, учитывая имеющийся опыт, занять активную позицию и играть на опережение. Госпожа Белова отмечает, что, скорее всего, «Газпром» понимает, что сразу не сможет заполнить трубу на 100%.

Юрист КА «Юков и партнеры» Екатерина Баглаева отмечает, что теперь Суд ЕС должен будет проверить поправки к газовой директиве на соответствие договорам ЕС и общим принципам права, которые сам суд сформулировал в своей практике. Среди таких принципов можно назвать и принципы равного обращения и пропорциональности. Если заявитель сможет доказать несоответствие оспариваемой директивы общим принципам права ЕС, суд вправе объявить ее ничтожной и не имеющей силы полностью или частично, говорит госпожа Баглаева. Юрист напоминает, что в 2014 году Суд ЕС впервые полностью признал недействительной директиву о сохранении персональных данных, сочтя, что та нарушает принцип пропорциональности.

Юрист BGP Litigation Димитрий Медников отмечает, что «Северный поток-2» находится в уникальной ситуации: он не может рассчитывать ни на исключение из предусмотренного газовой директивой ЕС регулирования на основании статьи 36, поскольку проект уже прошел стадию планирования, ни на применение к нему нового исключения, предусмотренного статьей 49А обновленной директивы 2019/692, поскольку оно доступно только для трубопроводов, завершенных до 23 мая 2019 года.

Как поясняет господин Медников, если Nord Stream 2 AG обратится в международный арбитраж, то ЕС впервые будет выступать ответчиком в разбирательстве в рамках ДЭХ. По мнению юриста, Nord Stream 2 AG располагает целым арсеналом потенциальных требований: от нарушения ЕС запрета «препятствовать посредством неоправданных или дискриминационных мер управлению, поддержанию, пользованию, владению или распоряжению [инвестициями]» и требования предоставлять инвесторам справедливый и одинаковый режим до предусмотренного ДЭХ запрета на экспроприацию инвестиций.

Ольга Мордюшенко, Андрей Райский