Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов в Петербурге

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова предупредила, что торопиться с подведением итогов выборов в Петербурге нельзя.

«Не дай бог, если вы сегодня будете подводить итоги, с учетом того, что у нас уже есть определенные жалобы... И, если вы подведете итоги голосования, в том числе и по выборам губернатора, пеняйте на себя»,— заявила она.

Глава ЦИК попросила председателя петербургского ГИКа взять под личный контроль рассмотрение всех нарушений в избиркомах, сообщает «Интерфакс».

8 сентября в России проходил единый день голосования. В Петербурге избиратели выбирали губернатора города и муниципальных депутатов. Голосование за муниципальных депутатов проходило и в Ленобласти.

По данным на утро 9 сентября, после обработки 99,26% бюллетеней, на губернаторских выборах лидирует Александр Беглов.