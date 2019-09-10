TON повернулся исходным кодом

Без цензуры и налогов: создатели Telegram начали публичное тестирование блокчейн-платформы TON. Исходные коды программного обеспечения появились в открытом доступе. “Ъ FM” поговорил со специалистами, которые ознакомились с документацией. Пока данные интересны скорее разработчикам, и до конца не ясно, как будет выглядеть инновационная платформа от братьев Дуровых стоимостью $2 млрд. Но эксперты уже называют ее революционной. Что она изменит? Разбирался Владислав Викторов.

Тестирование блокчейн-платформы от создателей Telegram ведется с мая, правда, в закрытом режиме. Тогда же Павел Дуров предоставил данные, по которым невозможно было сделать конкретные выводы о жизнеспособности системы. Теперь разработчикам доступно больше информации: прежде всего, есть инструкция по созданию специальных узлов — так называемых нодов. Они позволят проводить транзакции, в том числе и в другие страны, за считанные минуты.

Пока это основная функция платформы TON, поясняет председатель экспертного совета по блокчейн-технологиям фонда DTI Algorithmic Александр Бутманов. Он уже протестировал систему и убедился в том, что это прорыв, хотя простой пользователь пока вряд ли способен его осознать: «То, что выложили в Cеть, — это реперные точки. Они показывают разработчикам, как будет проходить верификация транзакций внутри сети. То есть это только для тех, кто будет писать какие-то индустриальные решения или сам “процессить” ноды. Пока что ритейл-потребителю это не очень интересно — это скорее нагрузочное тестирование, чтобы определить максимальную производительность системы.

Это просто знак рынку: ребята, мы здесь, мы близко, мы готовы, ждите».

TON или Telegram Open Network основана на принципе распределенной системы. СМИ не раз сравнивали эту сеть с DarkNet («теневой интернет»), где за узлами стоят анонимы с зашифрованными IP-адресами. По идее TON может стать альтернативой интернету со всеми его возможностями. Ядром системы будет мессенджер Telegram — так, кстати, и начнется его монетизация, обещал Дуров, а оживит платформу внутренняя криптовалюта Gram.

Впрочем, каким будет TON в итоге, не знают даже инвесторы, вложившие около $2 млрд. Если все это заработает к концу октября, можно говорить о революции на рынке цифровых технологий, считает сооснователь платформы Tokenbox Владимир Смеркис: «У Telegram более 200 млн активных пользователей по всему миру.

Важность TON состоит в том, что не нужно будет иметь никаких посредников на пути перечисления средств, — все это будет внутри платформы.

Ни один криптовалютный проект не может похвастаться таким количеством людей, через которых он сможет распространять свои новые технологии. Новая технология лидера digital-рынка позволит весь рынок сдвинуть с мертвой точки».

Похоже, специалисты криптоотрасли с восторгом ждут новинку. Как раз на таком безграничном доверии к проекту Павла Дурова и строится успех всей системы, считает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын. Однако TON явно будет выбиваться из действующей системы, где все денежные операции контролируют государственные регуляторы. Тот же Минфин США давно критикует Facebook за разработку криптовалюты Libra. Хотя для Telegram справиться с давлением мировых властей, может быть, проще, отмечает Леонид Делицын: «Может сложиться ситуация везения, если Марк Цукерберг прислушается к просьбе американских законодателей не открывать эту платежную систему. Последние опасаются, что криптовалюта может поколебать финансовую систему. В отношении Telegram опасений нет, у него все-таки на порядок меньше пользователей. Telegram удастся начать эксперименты с этими платежами и занять определенную нишу».

Эксперты беспокоятся, что развитие криптовалют происходит слишком стремительно, что провоцирует их полный запрет. Ведь ни в одной стране еще толком не определились, как обращаться с электронными деньгами. А оптимисты, тем временем, прикидывают, насколько стремительно будет прибавлять в цене криптовалюта Telegram после ее запуска. Только как обзавестись валютой Gram простым пользователям — еще неизвестно.

Тестовая версия блокчейн-платформы TON должна была появиться в открытом доступе 1 сентября, однако этого так и не произошло. По данным СМИ, задержка была вызвана тем, что разработчики недооценили объем работ.