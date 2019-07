Криптовалюта Facebook оказалась угрозой для нацбезопасности США

Криптовалюта от Facebook угрожает национальной безопасности, считает американский Минфин. Валюту Libra смогут использовать для отмывания денег и финансирования терроризма, заявил глава ведомства Стивен Мнучин. С критикой виртуальной валюты Facebook выступал и президент США Дональд Трамп. В частности, в своем Twitter он писал, что технологические гиганты, запускающие собственную цифровую монету, должны подчиняться всем банковским правилам.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity....