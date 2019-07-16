Криптовалюта Facebook оказалась угрозой для нацбезопасности США

Криптовалюта от Facebook угрожает национальной безопасности, считает американский Минфин. Валюту Libra смогут использовать для отмывания денег и финансирования терроризма, заявил глава ведомства Стивен Мнучин. С критикой виртуальной валюты Facebook выступал и президент США Дональд Трамп. В частности, в своем Twitter он писал, что технологические гиганты, запускающие собственную цифровую монету, должны подчиняться всем банковским правилам.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2019 г.

Выступая на брифинге 16 июня, Стивен Мнучин также заявил, что власти не намерены позволять технологическим компаниям укрываться в «тени»: «Многие игроки пытались использовать криптовалюту в злонамеренных целях, это действительно проблема национальной безопасности. Мы не позволим поставщикам цифровых услуг работать в “тени” и не потерпим, чтобы криптовалюта использовалась для поддержки незаконных действий. Казначейство очень четко заявило Facebook, пользователям биткойна и другим игрокам, что они должны применять те же меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что и традиционные финансовые институты».

Запуск Libra ожидается в начале следующего года. При этом 16 и 17 июля в американском Конгрессе проходят слушания о судьбе криптовалюты от Facebook. В них участвует глава блокчейн-подразделения соцсети Дэвид Маркус. Он обещал, что Libra не запустят, пока все разногласия с регуляторами не разрешатся.

Получится ли у Facebook договориться с властями? Этот вопрос «Коммерсантъ FM» задал сооснователю и партнеру криптофонда The Token Fund Владимиру Смеркису: «Конечно, криптовалюта от Facebook — это новый финансовый инструмент.

Властям США необходимо определить правила игры, чтобы компания не столкнулась с юридическими проблемами, особенно после большого скандала из-за утечки персональных данных.

Безусловно, криптовалютой можно финансировать что угодно — и благотворительные взносы, и терроризм. Поэтому Минфин США обеспокоен, но, думаю, к какому-то соглашению они все-таки придут. Криптовалюты от Facebook и Telegram имеют потенциал, чтобы войти в первую пятерку. Все зависит от того, будет ли токен от компании Марка Цукерберга торговаться на криптовалютных биржах или же будет развиваться внутри своей экосистемы. Шансы Facebook — 50 на 50, но я очень надеюсь на то, что им все удастся, потому что в валюте Libra должно участвовать 100 крупнейших американских компаний. Таких гигантов игнорировать не нужно, и я думаю, что правовая база, если она нужна американцам, скорее всего, будет разработана».

Тем временем замглавы российского Минфина Алексей Моисеев заявил журналистам, что столь ожидаемый законопроект о криптовалютах, не будет принят в ближайшее время. Эксперты и законодатели пока не могут договориться о статусе виртуальных денег. Ранее в эфире «Ъ FM» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России у криптовалюты от Facebook перспектив нет: «Мы будем опираться на работу с теми цифровыми инструментами, которые выпускаются в рамках российского законодательства. Они должны работать в рамках информационных систем, которые созданы по российскому законодательству. Пока мы не планируем создавать законодательство, которое дает пространство для активного задействования криптоинструментов, созданных в рамках открытых платформ. Это несет риски как для финансовой системы, так и для использования инструментов для недобросовестных целей — отмывания капиталов, полученных преступным путем, финансирования терроризма».

Осенью этого года свою криптовалюту должен запустить мессенджер Telegram Павла Дурова. Аналитики опасаются, что новая цифровая монета тоже может попасть под регулирование американских властей. Тем временем на фоне жесткой риторики Минфина США курс биткойна — самой популярной криптовалюты — просел на 11%.

Илья Сизов