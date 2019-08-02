«Никто не оценивал возможный ущерб»

Почему местные власти против проекта Нижегородского гидроузла, “Ъ” рассказал глава администрации Балахнинского района Алексей Левкович.

— Что именно не устраивает вас в проекте гидроузла?

— У нас подготовлены замечания на 13 листах. Основные — отсутствие четких координат подтопления района в соответствии с картой. Поэтому невозможно оценить, какие территории могут оказаться в зоне затопления, какие будут подтоплены, насколько поднимется уровень воды. Проект выполнен так, что мы не понимаем конкретных негативных последствий. Во-вторых, не представлен проект разработанных компенсационных мероприятий. При этом расчеты для водохранилища низконапорного гидроузла выполнены как для линейного объекта, хотя сам объект таковым не является.

— В стоимость плотины заложено 3 млрд руб. на защитные мероприятия, почему местные власти просят увеличить сумму в пять раз?

— Запланированные проектантами средства покрывают лишь часть необходимых затрат на дренажные сооружения и элементы берегоукрепления. Этих денег явно недостаточно, ведь в Балахнинском районе есть и другие проблемы, которые обязательно возникнут после строительства низконапорного гидроузла. Все из-за того, что никто не предоставил нам доказательств необходимости этого проекта. Все защитные мероприятия должны содержаться в проектной документации, и проектировщик сам должен определять, какие меры необходимо принять, чтобы спасти территорию от затопления. То есть должен был определить на основании проведенных экспертиз, геологических и гидрогеологических изысканий.

— Проектант не сделал этого?

— Нет, в том-то все и дело. Список защитных мероприятий почему-то требуют именно от нас. Но это не наша обязанность! Этим должна заниматься проектная организация, которая обязана нам показать, что будет с территорией Балахнинского района после строительства объекта, какие компенсационные и защитные мероприятия должны минимизировать ущерб.

Мы неоднократно направляли возражения генеральному проектировщику — «Техтрансстрой» — относительно его компетенций и просили предоставить расчеты воздействия водохранилища на окружающую среду. Они должны были сами четко и качественно сформировать эти расчеты и предоставить нам на согласование.

— Что они вам ответили?

— Ничего. Проектная организация считает себя правой, а проект — замечательным. С этим мы категорически не согласны.

Замечания возникли и у правительства Нижегородской области. В целом мы с ними оформили все наши замечания в несколько томов. Они учитывали не только позицию властей и населения, но и опасения промышленных предприятий, предпринимателей и всех заинтересованных лиц. Однако ответов на эти замечания тоже пока не поступило.

— Можете ли вы сами оценить размер ущерба?

— Даже примерно мы этого сделать не в состоянии, и, повторюсь, это не наша задача. Однозначно необходимы дополнительные защитные мероприятия. Мы не знаем и того, как поведет себя предполагаемая территория района, попадающая в пятно застройки. Она сложная: есть карстовые провалы, обрушения берегов и территории, которые ежегодно подтапливаются во время паводков и без гидроузла.

При этом затраты на ликвидацию последствий в первую очередь лягут на муниципальный бюджет вплоть до того, что мы будем вынуждены куда-то переселять людей.

Против строительства низконапорного гидроузла выступают 80% населения и многие предприятия Балахнинского района. Они не понимают, как полноценно жить после возведения плотины, поскольку никто ничего конкретного сказать по этому поводу не может, никто не оценивал возможный ущерб.

Интервью взял Роман Рыскаль, Нижний Новгород