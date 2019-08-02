«Никто не оценивал возможный ущерб»

Почему местные власти против проекта Нижегородского гидроузла, “Ъ” рассказал глава администрации Балахнинского района Алексей Левкович.
— Что именно не устраивает вас в проекте гидроузла?
— У нас подготовлены замечания на 13 листах. Основные — отсутствие четких координат подтопления района в соответствии с картой. Поэтому невозможно оценить, какие территории могут оказаться в зоне затопления, какие будут подтоплены, насколько поднимется уровень воды. Проект выполнен так, что мы не понимаем конкретных негативных последствий. Во-вторых, не представлен проект разработанных компенсационных мероприятий. При этом расчеты для водохранилища низконапорного гидроузла выполнены как для линейного объекта, хотя сам объект таковым не является.
— В стоимость плотины заложено 3 млрд руб. на защитные мероприятия, почему местные власти просят увеличить сумму в пять раз?
— Запланированные проектантами средства покрывают лишь часть необходимых затрат на дренажные сооружения и элементы берегоукрепления. Этих денег явно недостаточно, ведь в Балахнинском районе есть и другие проблемы, которые обязательно возникнут после строительства низконапорного гидроузла. Все из-за того, что никто не предоставил нам доказательств необходимости этого проекта. Все защитные мероприятия должны содержаться в проектной документации, и проектировщик сам должен определять, какие меры необходимо принять, чтобы спасти территорию от затопления. То есть должен был определить на основании проведенных экспертиз, геологических и гидрогеологических изысканий.
— Проектант не сделал этого?
— Нет, в том-то все и дело. Список защитных мероприятий почему-то требуют именно от нас. Но это не наша обязанность! Этим должна заниматься проектная организация, которая обязана нам показать, что будет с территорией Балахнинского района после строительства объекта, какие компенсационные и защитные мероприятия должны минимизировать ущерб.
Мы неоднократно направляли возражения генеральному проектировщику — «Техтрансстрой» — относительно его компетенций и просили предоставить расчеты воздействия водохранилища на окружающую среду. Они должны были сами четко и качественно сформировать эти расчеты и предоставить нам на согласование.
— Что они вам ответили?
— Ничего. Проектная организация считает себя правой, а проект — замечательным. С этим мы категорически не согласны.
Замечания возникли и у правительства Нижегородской области. В целом мы с ними оформили все наши замечания в несколько томов. Они учитывали не только позицию властей и населения, но и опасения промышленных предприятий, предпринимателей и всех заинтересованных лиц. Однако ответов на эти замечания тоже пока не поступило.
— Можете ли вы сами оценить размер ущерба?
— Даже примерно мы этого сделать не в состоянии, и, повторюсь, это не наша задача. Однозначно необходимы дополнительные защитные мероприятия. Мы не знаем и того, как поведет себя предполагаемая территория района, попадающая в пятно застройки. Она сложная: есть карстовые провалы, обрушения берегов и территории, которые ежегодно подтапливаются во время паводков и без гидроузла.
При этом затраты на ликвидацию последствий в первую очередь лягут на муниципальный бюджет вплоть до того, что мы будем вынуждены куда-то переселять людей.
Против строительства низконапорного гидроузла выступают 80% населения и многие предприятия Балахнинского района. Они не понимают, как полноценно жить после возведения плотины, поскольку никто ничего конкретного сказать по этому поводу не может, никто не оценивал возможный ущерб.
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