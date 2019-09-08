Трамп отменил встречи с президентом Афганистана и лидерами талибов после теракта в Кабуле

Президент США Дональд Трамп отменил встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами талибов после атаки в Кабуле, унесшей жизни 12 человек, включая одного американского солдата. О своем решении Дональд Трамп объявил на странице в Twitter.

«К сожалению, ради создания ложных рычагов давления они сознались в атаке на Кабул, в результате которой были убиты один их наших прекрасных солдат и еще 11 человек. Я немедленно отменил встречу и мирные переговоры»,— написал глава Белого дома.

По словам господина Трампа, встреча была запланирована на ближайшее время, президент Афганистана и лидеры талибов должны были прилететь в США через несколько часов.

5 сентября в Кабуле произошел взрыв самодельного устройства. По данным Reuters, взрыв прогремел недалеко от места, где расположены иностранные посольства и государственные учреждения. Движение «Талибан» (запрещено в России) взяло на себя ответственность за взрыв.

Месяцем ранее Вашингтон и афганское террористическое движение «Талибан» заявили о прогрессе, достигнутом в ходе переговоров в Дохе. По информации ряда СМИ, стороны «преодолели разногласия по вопросу вывода американских войск». Однако свое отношение к правительству Афганистана талибы не изменили: они считают его марионеточным, а организуемые им президентские выборы, которые назначены на 28 сентября, нелегитимными.

Состоятся ли в Афганистане выборы или их придется отменить, читайте в материале “Ъ” «США и “Талибан” почти договорились».