Глава штаба Навального в Петербурге заявил о возможной подмене бюллетеней в МО «Екатерингофский»

Координатор штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев заподозрил участковую избирательную комиссию №60 МО «Екатерингофский» в возможном подлоге бюллетеней для голосования. УИК приступила к подсчету голосов спустя больше суток после окончания выборов в Петербурге. По словам господина Шуршева, ранее бюллетени хранились в полиции. Теперь они «ровненькие, совсем не мятые, с одинаковыми отметками». На основании этого наблюдения глава штаба Навального не исключил, что их могли подменить.

Напомним, в ночь после выборов Александр Шуршев сообщил о нападении неизвестного, который облил его зеленкой.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов в Петербурге из-за большого количества нерассмотренных жалоб.