Главу штаба Навального в Петербурге облили зеленкой возле избирательного участка

Координатор штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев заявил о нападении на него неизвестного, который облил политика зеленкой. Об этом господин Шуршев сообщил в своем Twitter. По его словам, инцидент произошел неподалеку от территориальной избирательной комиссии №1 Адмиралтейского района.

У ТИКа, куда свозят протоколы и бюллетени, какой-то гопник вылил на меня зелёнку. Можно сказать, позеленел от злости, глядя на происходящий в Петербурге беспредел pic.twitter.com/LagKs3SvBP — Александр Шуршев (@Shurshev) 9 сентября 2019 г.

Ранее “Ъ-СПб” писал об аналогичном инциденте с участием члена УИК №1614 в МО «Введенский» Петроградского района Анны Шлейниковой. Напавшую на нее девушку задержали.