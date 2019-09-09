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Главу штаба Навального в Петербурге облили зеленкой возле избирательного участка

Координатор штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев заявил о нападении на него неизвестного, который облил политика зеленкой. Об этом господин Шуршев сообщил в своем Twitter. По его словам, инцидент произошел неподалеку от территориальной избирательной комиссии №1 Адмиралтейского района.

Ранее “Ъ-СПб” писал об аналогичном инциденте с участием члена УИК №1614 в МО «Введенский» Петроградского района Анны Шлейниковой. Напавшую на нее девушку задержали.

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