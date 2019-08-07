Ответственность за взрыв в Кабуле взяло на себя движение «Талибан»

В результате взрыва в Кабуле пострадало 95 человек. Как сообщает Reuters, ответственность за инцидент взяло на себя афганское террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ). Раненые были доставлены в больницы.

Бомба взорвалась у полицейского участка на западе афганской столицы. Взрывное устройство было установлена на автомобиле, припаркованном у участка.

Вчера, 6 августа, Вашингтон и «Талибан» заявили о прогрессе на переговорах в Дохе по вопросу вывода американских войск. Однако свое отношение к правительству Афганистана талибы не изменили: они считают его марионеточным, а организуемые им президентские выборы, которые назначены на 28 сентября,— нелегитимными.

Подробнее — в материале “Ъ” «США и “Талибан” почти договорились».