Борис Джонсон отказался просить Брюссель о переносе срока «Брексита»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не будет просить Брюссель о переносе срока «Брексита». Накануне законопроект об отсрочке был одобрен королевой Елизаветой II и вступил в силу.

«Я не буду просить о другой отсрочке»,— сказал он во время выступления перед парламентом (цитата по AFP). Господин Джонсон добавил, что если в понедельник, 19 сентября, депутаты проголосуют против проведения досрочных всеобщих выборов, то он начнет подготовку по выходу из ЕС «возможно, с соглашением или без него в случае необходимости».

Согласно принятому закону, если 19 октября (через два дня после саммита ЕС) у Великобритании не будет нового соглашения с ЕС, премьер-министр будет обязан попросить Брюссель об очередном переносе срока «Брексита» с 31 октября нынешнего года на 31 января 2020 года. Законопроект, выдвинутый оппозицией, был принят обеими палатами британского парламента 6 сентября. Такой итог голосования вызвал недовольство господина Джонсона. В ответ на решение парламента премьер-министр принял решение исключить из рядов Консервативной партии 21 депутата, поддержавшего законопроект об отсрочке «Брексита».

О перспективах выхода Великобритании из ЕС до конца года читайте в материале “Ъ” «"Брексит" хотят перенести вновь».

О возмжных последствиях и обстоятельствах выхода Британии из ЕС, читайте в материале “Ъ” «Прощание с империей».