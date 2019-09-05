«Брексит» хотят перенести вновь

Великобритания должна покинуть Евросоюз ровно через восемь недель — 31 октября. Но в среду вечером депутаты британской Палаты общин попытались вновь отложить дату «развода». Учитывая, что со следующей недели работа парламента будет приостановлена, ситуация в Великобритании фактически непредсказуема: «Брексит» могут перенести, а могут не успеть. Ждать ли досрочных парламентских выборов — пока тоже неясно.

Законопроект, голосование за который состоялось в среду поздно вечером, внесла в парламент Лейбористская партия. Документ включает в себя перенос «дедлайна» выхода из ЕС с 31 октября для начала на 31 января 2020 года (при условии, что правительству не удастся договориться до 19 октября о новых условиях). В этом случае к 30 ноября нынешнего года правительство должно опубликовать доклад о ходе переговоров с Брюсселем. Борис Джонсон, в свою очередь, предупредил: эта инициатива способна затянуть «Брексит» на долгие годы. Но депутаты все же ее одобрили. «За» проголосовали 327 человек, «против» — 299.

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Первый шаг в этом направлении депутаты парламента сделали еще во вторник вечером. Большинством голосов они исправили свою повестку на среду и наделили себя правом проголосовать за законопроект о запрете выхода из ЕС без соглашения. Уже эта первая победа противников немедленного выхода из ЕС заставила премьер-министра объявить парламенту ультиматум: если депутаты поддерживают спорный законопроект, страну ждут досрочные выборы. «Если этот законопроект, означающий нашу сдачу в плен, будет принят, то народу придется высказаться по поводу того, что он предпочитает, на всеобщих выборах 15 октября»,— заявил премьер в среду. По данным опроса исследовательского центра YouGov, проведение досрочных выборов поддерживают только 35% британцев, против выступают 46% респондентов. Однако в среду вечером депутаты отвергли и это предложение Бориса Джонсона. «Я бы предложил еще раз обдумать свою ненадежную позицию»,— намекнул он.

Борис Джонсон, который сам в бытность депутатом дважды голосовал против линии лидера партии, Терезы Мэй, теперь дал понять, что любой «предатель» в рядах консерваторов поплатится за попытки помешать ему вывести страну из ЕС 31 октября.

Те два десятка депутатов от тори, что накануне поддержали смену повестки, были выдворены из партии еще после первого голосования. «Лучшее свидетельство жесткого подхода Бориса Джонсона — это исключение из партии Николаса Сомса, внука Уинстона Черчилля, политического идеала самого Джонсона»,— пишет корреспондент агентства Associated Press. Тем не менее в среду днем Палата общин одобрила законопроект в первом чтении — 329 голосами против 300. Они торопились: со следующей недели работа парламента будет заморожена. Несмотря на десятки поправок, внесенных сторонниками «жесткого» «Брексита», в среду вечером документ был одобрен.

Политическую борьбу в Лондоне по другую сторону Ла-Манша не комментируют и напоминают, что Борис Джонсон по-прежнему остается главой легитимного правительства и партнером для Брюсселя по переговорам. Публично сделку даже называют возможной, если от Лондона поступят конструктивные предложения. Однако за закрытыми дверями говорят иное: по данным Financial Times, главный переговорщик ЕС по «Брекситу» признался послам стран ЕС в Брюсселе, что переговоры парализованы.

Эта оценка небезосновательна. Еще весной тот же состав британского парламента отверг все возможные варианты: и отказ от «Брексита», и новый референдум, и несколько вариантов торгово-экономического союза с континентом. Результатом стала отставка премьера Терезы Мэй. Теперь же парламент заблокировал кардинальное решение, предложенное Борисом Джонсоном, и как будет развиваться ситуация, не совсем ясно. Нельзя исключать ни проведения досрочных парламентских выборов, ни новой отсрочки «Брексита», ни выхода из ЕС 31 октября — если новую дату не успеют согласовать с Брюсселем.

Галина Дудина