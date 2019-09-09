Сборная России победила команду Казахстана в отборочном матче ЧЕ-2020

Cборная России победила команду Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020. Встреча прошла на стадионе в Калининграде и завершилась со счетом 1:0.
Гол забил Марио Фернандес (89).
Первую победу в отборочном турнире российские футболисты одержали в матче с Казахстаном со счетом 4:0. В предыдущем сыгранном матче она победила сборную Шотландии со счетом 2:1. Российская сборная в отборочном турнире выиграла пятый матч подряд.
Сборная России после шести матчей занимает второе место в отборочной группе I с 15-ю очками. Команда Казахстана — на третьем с 7 очками.
Подробнее о матче — в материале “Ъ” «Сборная России не поделилась очками».
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