Сборная России не поделилась очками

В понедельник в Калининграде сборная России обыграла Казахстан со счетом 1:0 в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года. Единственный гол забил Марио Фернандес на 89-й минуте. Одержав пять побед в шести встречах, россияне набрали 15 очков и на данный момент уверенно выходят из группы I.

После важной победы над шотландцами в Глазго для сборной России не менее важно было закрепить этот успех в домашнем матче с Казахстаном, который три дня назад на выезде сыграл вничью 1:1 с Кипром и поднялся на третью строчку в турнирной таблице отборочной группы I. Команда Станислава Черчесова имела хороший шанс еще больше увеличить отрыв от конкурентов и практически забронировать путевку в финальную часть Евро-2020. Напомним, она уже побеждала подопечных чешского специалиста Михала Билека в нынешней квалификации — 4:0 на их поле в Нур-Султане — так что сейчас выглядела явным фаворитом. И вообще казахстанцы в трех предыдущих встречах ни разу не смогли поразить российские ворота, пропустив в свои аж 10 мячей.

Правда, судя по словам защитника Яна Вороговского на предматчевой пресс-конференции, гостей сухая статистика не смущала. «Мы проанализировали нашу прошлую игру со сборной России и настроены преподнести сюрприз,— сказал он.— Хотим увезти из Калининграда очки. Одно или три — посмотрим, как получится. Мы хорошо подготовились и физически, и психологически. Для нас это будет решающий матч».

Однако и Черчесов, в свою очередь, демонстрировал серьезное отношение к сопернику и, в частности, говорил, что никакой недооценки в отборочном матче чемпионата Европы в его команде быть не может.

«Пять минут порадовались победе над Шотландией и приступили к работе»,— заявил главный тренер россиян.

Что касается состава, то, по сравнению с Глазго, в нем произошли три перестановки. Вместо Федора Кудряшова, Алексея Ионова и Романа Зобнина на поле вышли Денис Черышев, Ильзат Ахметов и Антон Миранчук, при этом Юрий Жирков опустился на место левого защитника. Исходя из подбора исполнителей, можно было сделать вывод, что Черчесов выбрал на игру с Казахстаном атакующую тактическую модель, предполагавшую, что его футболистам придется проводить много времени в позиционном нападении.

Гости действительно сразу откатились на свою половину, предпочтя не ввязываться в открытый футбол. При отборе они пытались раскручивать контратаки — в основном через выдвинутого далеко вперед центрфорварда таранного типа Алексея Щеткина — но они, впрочем, пресекались на корню. С другой стороны, и хозяева не могли взломать насыщенную оборону противника, допуская слишком много технического брака. Действовавший по традиции на острие Артем Дзюба почти не получал мяч от партнеров, зато сам в середине первого тайма отличился в подыгрыше, создав голевой момент для Антона Миранчука, но у того сорвался удар. Чуть позже ситуацию в чужой штрафной обострил Марио Фернандес, однако у россиян вновь возникли проблемы с завершением. Впервые голкипер сборной Казахстана Дмитрий Непогодов вступил в игру лишь на 33-й минуте, но и удар Александра Головина, справедливости ради, не представлял большой опасности. Потом наконец-то острую передачу с левого фланга отдал на Дзюбу Черышев — тем не менее, и из этого эпизода ничего извлечь не удалось.

Перед перерывом гости даже подраскрылись, несколько раз накрыв сборную России высоким прессингом.

В итоге 46 минут с учетом компенсированного времени хозяева отбегали вхолостую, хотя Головин перед уходом команд в раздевалки запорол еще один момент.

Было очевидно, что россиянам нужно что-то или кого-то менять. Черчесов выпустил на второй тайм тех же игроков, но через десять минут все-таки последовали замены. Сначала вместо Черышева на поле появился защитник Кудряшов, после чего Жирков сместился ближе к атаке, а затем главный тренер сборной России убрал Миранчука и Ахметова, полностью вернувшись к шотландскому варианту состава — с Ионовым и Зобниным. Хозяева вроде бы усилили давление на соперника, вот только по-прежнему никак не могли материализовать свое преимущество. Их ударам все так же не хватало точности — они даже не попадали в створ. Не помогали и «стандарты» — одних угловых у россиян набралось с десяток. На 84-й минуте Жирков, казалось бы, обязан был забивать после скидки Дзюбы, но пробил прямо в Непогодова, а Ионов не подсуетился на добивании. Счастливой стала 89-я минута. Жирков заработал штрафной у левой бровки, Головин исполнил подачу, а Фернандес головой отправил мяч в сетку, как в памятном четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией. Так натурализованный бразилец принес команде победу и ценнейшие три очка.

В активе сборной России теперь 15 баллов — на восемь больше, чем у Казахстана и Кипра, который обыграл Сан-Марино (4:0) и обогнал Шотландию, потерпевшую чувствительное поражение от Бельгии (0:4). При нынешнем раскладе команда Черчесова может решить задачу квалификации на Евро-2020 уже в следующих отборочных матчах с Шотландией и Кипром 10 и 13 октября.

Александр Ильин