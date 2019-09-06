Россия обыграла Шотландию в отборочном матче ЧЕ-2020

Сборная России обыграла сборную Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы по футболу-2020. Игра закончилась со счетом 2:1.

Голы забили Джон Макгинн (11), Стивен О'Доннелл (автогол, 59), Артем Дзюба (40). Игра состоялась в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Следующая игра состоится 9 сентября в Калининграде.со сборной Казахстана