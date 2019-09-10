Юаню дали слабину

Власти Китая наращивают меры по стимулированию экономики для предотвращения проседания деловой активности из-за торгового противостояния с США. ЦБ страны дополнительно снизил норму обязательного резервирования, что позволит нарастить кредитование несколько замедляющейся экономики КНР. Эксперты полагают, что регулятор не ограничится этой мерой и перейдет к более активному смягчению политики, что приведет к умеренному ослаблению юаня и окажет поддержку китайскому экспорту.

Решение ЦБ Китая снизить норму обязательного резервирования для банков привело к дополнительному ослаблению юаня — в понедельник его курс опустился до 7,12 юаня за доллар. Предполагается, что эта мера позволит нарастить объем кредитования на 900 млрд юаней ($126 млрд). Китайский ЦБ уже понижал норму резервов в мае и январе, что позволило увеличить объем выдачи кредитов на 1,780 трлн юаней. При этом регулятор воздерживается от снижения ключевой процентной ставки, которая сейчас составляет 4,35% годовых. Пекин пока предпочитает поддерживать слабеющий рост экономики (во втором квартале 2019 года ВВП увеличился на 6,2% в годовом выражении, в прошлом году рост составил 6,6%) в первую очередь фискальными мерами — в частности, в начале года были объявлены налоговые послабления объемом 2 трлн юаней ($291 млрд), а региональные власти получили квоту в 2,15 трлн юаней ($316 млрд) на выпуск специальных облигаций, нацеленных на финансирование строительства инфраструктуры.

Дополнительное давление на деловую активность в КНР оказывает торговый спор с США.

Общий объем китайского экспорта в августе год к году сократился на 1% (после роста на 3,3% в июле). Наибольший спад пришелся на поставки в США, которые сократились на 16%.

В то же время объем импорта в Китай продолжил снижение, в августе — на 5,6% год к году (в июле — минус 5,3%), в том числе из США — на 22%. Частично падение поставок в США было компенсировано ростом экспорта во Вьетнам (возможно, с дальнейшим реэкспортом в США) — поставки в эту страну в августе увеличились на 16,5% в годовом выражении. Сейчас американские пошлины распространяются на объем импорта из КНР в $362 млрд (включая введенные с 1 сентября пошлины на $112 млрд), Пекин облагает дополнительными тарифами американский импорт примерно на $120 млрд.

В Capital Economics ожидают, что китайский регулятор продолжит политику смягчения и может до конца года еще дважды сократить норму резервирования — наряду со снижением на 75 базисных пунктов ключевой ставки. «Давление на ЦБ растет в том числе и потому, что большинство регионов уже выбрали свою квоту по размещению облигаций»,— поясняют в центре.

Отметим, что валютные резервы КНР на этом фоне за месяц не только не сократились, а наоборот, выросли — на $3,5 млрд, до $3,107 трлн. «Вероятно, в августе ЦБ воздержался от прямых валютных интервенций, поддержку юаню оказывали операции госбанков,— отмечают в Capital Economics.— На этом фоне отсутствие усиления оттока капитала является следствием успешного контроля за операциями с капиталом. Соответственно, ЦБ может допустить дальнейшее ослабление юаня». В ING Bank между тем ждут новых фискальных мер по поддержке экономики — вплоть до увеличения инвестиций в инфраструктуру еще на 2 трлн юаней, после того как столько же было израсходовано на эти цели в первом полугодии этого года.

Татьяна Едовина