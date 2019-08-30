Китайский рост увязали с торговым спором

Китайская экономика в ближайшее десятилетие неизбежно столкнется с замедлением роста, но темпы снижения этого показателя будут зависеть от скорости реформ, последствий нынешней торговой войны с США и глубины ограничений на инвестиционные потоки в экономику страны, ожидают эксперты рейтингового агентства Standard & Poor`s. В базовом сценарии рост ВВП КНР за ближайшее десятилетие снизится в среднем до 4,6%, а без компромисса с США при сохранении нынешних ограничений для инвесторов — до 3,7%.

Темпы роста китайской экономики в ближайшее десятилетие в среднем составят 4,6% в год, постепенно замедляясь с 6,2% в 2020 году до 3,2% в 2030 году, прогнозируют аналитики Standard & Poor`s (S&P). Напомним, в 2018 году ВВП КНР вырос на 6,6%. Официальный ориентир показателя на этот год обозначен в диапазоне 6–6,5%, во втором квартале фактический рост составил 6,2%.

Эскалация торговых споров с США может привести к снижению этого показателя до 3,7%. При таком сценарии размер экономики КНР к 2030 году будет на 10%, или $2,5 трлн меньше, чем в базовом варианте. Напротив, в случае более активного проведения рыночных реформ и достижения компромисса с США средний рост за десятилетку может составлять 5,4%. В любом случае оттягивание сделки с США сделает замедление роста китайской экономики менее управляемым, отмечают в S&P.

Отметим, что в среднем за последние 40 лет годовой рост в КНР составил 9%. Если в 1980 году ВВП на душу населения в Китае был сопоставим с Эфиопией (около $800), то теперь — с Азербайджаном ($18 тыс.). В то же время сохраняется заметный разрыв между самыми богатыми и самыми бедными китайскими провинциями: в 2018 году по показателю ВВП на душу населения по паритету покупательской способности первые были сопоставимы с Грецией ($29 тыс.), вторые — с Фиджи ($10,4 тыс.).

Основной вклад, помимо роста численности рабочей силы и капвложений, в сохранение высоких темпов роста внесло повышение производительности труда (в среднем около 5 процентных пунктов). Однако после 2006 года этот показатель последовательно снижается. По мере приближения к уровню развитых стран у Китая остается все меньше возможностей для использования преимуществ технологического трансфера, особенно в более богатых провинциях. Помимо этого, снижению темпов роста будут способствовать старение населения (и сокращение численности рабочей силы) и уменьшение долговой нагрузки из-за финансовых рисков. Еще одним фактором станет растущая доля сектора услуг в экономике Китая — в нем производительность всегда растет медленнее.

«С одной стороны, такие сектора, как электронная торговля, финтех и высокотехнологичные производства, показывают заметный рост, с другой — есть признаки увеличения веса госкомпаний в экономике»,— говорится в докладе. Чем более локальной становится китайская экономика, тем медленнее она будет расти, так как иностранные инвестиции являются основным драйвером трансфера технологий. В прошлом году как входящие, так и исходящие инвестиции по отношению к ВВП оказались на самом низком уровне за последние 30 лет, замечают в S&P.

Татьяна Едовина