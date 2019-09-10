У твердых отходов посыпались сроки

11 регионов до сих пор не перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая начала работать в России с начала 2019 года. Среди «срывающих сроки», в частности, Архангельская, Владимирская и Курганская области. При этом отсрочка, предусмотренная принятыми за две недели до старта реформы Госдумой «антирисковыми» поправками, заканчивается. Заключить контракты с региональными операторами, утвердить тарифы и запустить работу многие из этих субъектов могут не успеть. Эксперты обращают внимание, что региональные власти могут тормозить реформу, опасаясь серьезного недовольства населения.

На новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами перешли 66 регионов. 11 субъектов, среди которых, в частности, Приморский, Забайкальский и Хабаровский края, а также Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области, до сих пор этого не сделали. В восьми регионах (Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области, Марий Эл) работа выполнена не полностью: например, региональный оператор выбран по одной из трех территориальных зон. Об этом “Ъ” сообщили в госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО), которая курирует мусорную реформу.

С 1 января большинство российских регионов перешли на новую систему, в рамках которой за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, выбранные на конкурсах. Жители регионов, в которых реформа стартовала, нередко жалуются, что мусор стали вывозить реже, появилось больше несанкционированных свалок, а тарифы за вывоз выросли. Операторы же испытывают сложности с получением платы за свою работу.

Так, в Архангельской области региональные операторы отказались от работы, а новая территориальная схема была утверждена лишь в конце августа. Во Владимирской области региональный оператор в конце года уведомил губернатора Владимира Сипягина о расторжении заключенного соглашения, не сумев договориться с подрядчиками о вывозе мусора. В связи с этим глава региона, как рассказали “Ъ” в его пресс-службе, принял «экстренное решение» о переносе сроков вступления в действие «мусорной реформы» на 1 января 2020 года. В Забайкальском крае возникли похожие проблемы. В пресс-службе краевого минприроды “Ъ” также сообщили, что перейти на новые правила планируют с 1 января 2020 года. В следующем году перейти на новую схему планируют и в Краснодарском крае. Как ранее сообщал “Ъ”, в конце 2018 года здесь приостановлено действие договоров с десятью региональными операторами из-за необходимости корректировки тарифов и схем обращения с отходами.

В РЭО “Ъ” сообщили, что в некоторых отстающих регионах компании не приходят на конкурсы. Это бывает, если условия госконтракта невыгодны для ведения бизнеса регионального оператора, сообщил “Ъ” заместитель главы РЭО Вячеслав Духин.

Регионы, не перешедшие на новые правила обращения с отходами, грубо нарушили законодательство, говорит глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Отметим, новая система должна была заработать еще в 2017 году, однако тогда не все регионы смогли вовремя утвердить территориальные схемы. В итоге запуск новой системы был перенесен на 2019 год.

Однако в декабре 2018 года в Госдуму внесли поправки, разрешающие Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю оставить существующее положение дел еще на три года, а другим регионам при форс-мажорных обстоятельствах повременить еще год. Депутат обращает внимание, что условиями отсрочки являлись уход регионального оператора с рынка и невозможность заключить контракт на эту услугу с МУПом или ГУПом: «По нашим оценкам, многие регионы вполне были готовы к началу 2019 года, но они просто решили этого не делать». По его словам, Генпрокуратура занимается этими регионами. Господин Бурматов также обращает внимание, что территориальные схемы прошли обсуждение лишь в 23 регионах.

Координатор ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный сбор» Анна Гаркуша говорит, что в некоторых регионах власти тормозят переход на новую систему обращения с отходами из-за возможного недовольства населения. Исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик считает, что ряд регионов могут не успеть уложиться к Новому году. При этом она сомневается, что за очередной срыв последуют серьезные санкции.

Анна Васильева; Александр Тихонов, Ярославль; Екатерина Еременко, Иркутск; Анна Перова, Краснодар