Мусорная реформа идет в компост

В России есть только 15 предприятий, на которых извлекается более 20% вторичных материальных ресурсов для переработки. На них приходится около 3% мусора, образующегося в стране. К такому выводу пришли в публично-правовой компании «Российский экологический оператор», которая сопровождает мусорную реформу. Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году на переработку в России должно отправляться 36% всех отходов. В компании отмечают, что без модернизации объектов и строительства новых будет невозможно достичь этой цели.

В России есть лишь три мусоросортировочных предприятия, которые по проценту отходов, отправляемых на переработку, соответствуют целям, установленным в нацпроекте «Экология», и при этом утилизируют органическую часть коммунальных отходов. Это АО «Экосити» и ООО «Экоград» в Орловской области, а также КПК «Старообрядческая» в Ленинградской области. Об этом говорится в письме гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева профильному вице-премьеру Алексею Гордееву (у “Ъ” есть копия письма). Согласно паспорту нацпроекта, доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году, а поступающих на переработку — с 7% до 36% соответственно. Также к этому сроку в России планируется ввести в эксплуатацию объекты по обработке мусора общей мощностью 37,1 млн тонн.

Всего РЭО выделил 15 таких предприятий, которые близки этим показателям,— у них показатель извлечения вторичных материальных ресурсов (ВМР) не менее 20%. Среди них три находятся в Башкирии, три — в Ленинградской области, два — в Ульяновской, по одному такому предприятию — в Москве, Ставропольском крае, а также Воронежской, Архангельской и Калужской областях. Любопытно, что совокупная мощность этих предприятий почти 2,6 млн тонн отходов — это составляет 3,6% от общего количества ежегодно образуемого мусора в стране (70 млн тонн).

Без модернизации этих объектов и без строительства новых достичь целей нацпроекта будет невозможно, сообщил “Ъ” заместитель главы РЭО Вячеслав Духин. «Чтобы весь объем ТКО, образуемых в России, обрабатывался в соответствии с целевыми показателями, должны быть построены сотни новых объектов инфраструктуры»,— говорит он.

Отметим, что в этом перечне единственный объект, принадлежащий крупному региональному оператору, который работает в нескольких субъектах,— московский сортировочный комплекс ООО «Хартия» (по данным Kartoteka.ru, принадлежит младшему сыну генпрокурора Юрия Чайки Игорю). Многим опрошенным “Ъ” участникам рынка по обращению с отходами, в том числе и «Хартии», непонятна методология исследования РЭО. В частности, они указывают, что мусоросортировочных станций, которые извлекают не менее 20% ВМР, в несколько раз больше. Собеседник “Ъ” в одной мусорной компании говорит, что РЭО их заверил, что список неокончательный. «Мы проводили анализ по тем данным, которые были получены от субъектов,— подтвердил “Ъ” Вячеслав Духин.— Данные продолжают поступать, и, в соответствии с новыми данными, список будет обновляться». Он также добавил, что инвентаризация строилась на отчетах юридических лиц, «в теории технология может давать лучшие результаты, но это то, что получается у них по факту».

«Такое ощущение, что РЭО постепенно подводит правительство к идее о необходимости строительства именно экотехнопарков (на каждом таком объекте предполагается сортировка мусора, часть которого будет перерабатываться в компост, а на полигоне будет размещаться не более 50% отходов.— “Ъ”), которых сейчас почти нет»,— предполагает собеседник в одной крупной компании. Источник “Ъ” в другой компании говорит, что отправить на переработку можно не более 25% от всего потока отходов. «Это не проблема технологий — это вопрос востребованности сырья. Если увеличивать показатель, то он уже будет включать не только переработку, а сжигание, либо компостирование, либо RDF-топливо (англ. refuse-derived fuel — топливо на основе мусора.— “Ъ”)»,— объясняет он.

«Если не сортировать отходы, то процент извлечения фракций составляет около 8–10%, все остальное, что можно было переработать, испорчено пищевыми отходами, водой, грязью, плесенью и непригодно для вторсырья,— обращают внимание в столичной компании "Эколайн".— Для сравнения: раздельно собранные отходы дают более 30% полезной выборки. Поэтому один из главных приоритетов компании — внедрение и развитие раздельного сбора отходов».

Исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик говорит, что если делать ставку лишь на мусоросортировочные станции и не учитывать остальные компоненты цепочки, то это не приведет к положительному результату. «Допустим, отбирается 50% вторичных материалов, а куда идут остальные? У вас может быть прекрасная сортировка, но отвратительный полигон»,— добавляет она. По мнению госпожи Бик, увеличить в несколько раз долю отходов, отправляемых на переработку, невозможно без экономических стимулов для участников рынка, а также личной ответственности производителей мусора, чего сейчас нет.

Анна Васильева, Александр Черных