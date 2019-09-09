Профсоюзы усомнились в сохранности пенсионных накоплений по схеме Минфина

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает, что новая система пенсионных накоплений, которую разработал Минфин, не может гарантировать сохранность средств. Организация уточнила, что в ее распоряжении пока нет текста этой инициативы и выводы делаются на основе сообщений СМИ.

«В новом законопроекте заявлен принцип добровольности участия граждан в формировании "гарантированного пенсионного продукта". Если принцип добровольности отвечает позиции ФНПР, то о гарантиях сохранности пенсионных накоплений при нынешней неустойчивой финансовой системе, вопреки афоризму Великого комбинатора, говорить пока преждевременно»,— заявил секретарь организации Игорь Шанин.

Профсоюзное объединение настаивает на том, чтобы накопительную часть вывели из системы обязательного государственного пенсионного страхования на законодательном уровне.

Напомним, 6 сентября Минфин объявил о разработке новой системы добровольных пенсионных накоплений взамен индивидуального пенсионного капитала, который так и не был реализован. Инициатива предполагает сохранность долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрацию накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса, налоговые вычеты для граждан а также возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования. Предложенную систему одобрил Пенсионный фонд России.

О предложении Минфина читайте в материале “Ъ” «Концепция изменилась».