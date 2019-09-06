Минфин разработал законопроект о «гарантированном пенсионном продукте»

Минфин подготовил законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Новая система будет добровольной.

«В ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство»,— сообщили в пресс-службе ведомства. Документ направлен на согласование в Минтруд.

Отмечается, что инициатива предусматривает сохранность долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрацию накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Также у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).

«Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ»,— пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Пенсионный фонд России предложил привязать назначение пенсии к прожиточному минимуму пенсионера. В письме, направленном заинтересованным ведомствам, предлагалось назначать пожизненную пенсию по ОПС гражданам, у которых она окажется выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Остальным застрахованным лицам пенсия должна быть выплачена единовременно.

Об инициативе читайте в материале “Ъ FM” «Механизм выплат пенсий отправят на пересмотр».