ПФР одобрил концепцию гарантированного пенсионного продукта Минфина

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что организация поддерживает новую систему добровольных пенсионных накоплений «О гарантированном пенсионном продукте», которую разработал Минфин. Он уточнил, что инициатива к ним еще не поступала.

«Плюсами этого предложения является добровольность участия, возможность использовать уже сформированные пенсионные накопления и включение средств в действующую систему гарантирования выплат через АСВ, как в случае с банковскими вкладами или обязательными пенсионными накоплениями»,— заявил господин Дроздов «РИА Новости».

Минфин объявил о разработке новой системы добровольных пенсионных накоплений 6 сентября. Инициатива предполагает:

сохранность долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства;

регистрацию накопительных счетов граждан центральным администратором;

налоговые льготы для бизнеса;

налоговые вычеты для граждан;

возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования.

Новая система должна заменить проект индивидуального пенсионного капитала, который так и не был реализован.

О предложении Минфина читайте в материале “Ъ” «Концепция изменилась».