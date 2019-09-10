«Единая Россия» снова чемпион

На довыборах в Госдуму в Свердловской области победил олимпийский чемпион Антон Шипулин (41,6%). Вакантный мандат в свердловском парламенте получит Владимир Смирнов (около 46%). По мнению оппозиционеров, на прошедших выборах не было конкуренции, а явка на голосовании была минимальна.



В единый день голосования, 8 сентября, в Свердловской области прошли довыборы в Госдуму по 174-му Серовскому одномандатному округу и в региональное заксобрание по 11-му Орджоникидзевскому одномандатному округу. Место в Госдуме освободилось после того, как депутат Сергей Бидонько занял должность вице-губернатора. Мандат в свердловском парламенте стал вакантен после ухода Игоря Володина в думу Екатеринбурга. Кроме того, в воскресенье прошли выборы местных дум Первоуральска, Верхотурья, Верхней Туры и других муниципалитетов.

По данным избирательной комиссии Свердловской области, явка на довыборы в Госдуму была 24,8% (на выборах депутатов Госдумы в 2016 году она составила 42%). Победителем стал кандидат от партии «Единая Россия» олимпийский чемпион Антон Шипулин. За него проголосовали более 46 тыс. человек (41,6%). Второе место занял кандидат от «Справедливой России» Алексей Коровкин — 24% (26,6 тыс. избирателей).

«В первую очередь, я планирую попасть в комитет Госдумы по физической культуре и спорту. Это та тема, в которой я разбираюсь, то, чем я жил большую часть своей жизни»,— пояснил господин Шипулин, уточнив, что планирует видоизменить устаревшую спортивную систему: в частности, обратить внимание на массовый спорт, отношение тренеров и допинговые проблемы. По его словам, цена его избирательной кампании 18–20 млн руб., ее спонсировали его «друзья и знакомые, которые поддерживали во время спорта».

Явка на довыборах в заксобрание составила 13,1% (в 2016 году уровень явки был 38,5%). «Екатеринбург показал слабую явку, потому что это дополнительные выборы. Это традиционный феномен»,— успокоил глава облизбиркома Владимир Русинов. Лидером на довыборах стал депутат екатеринбургской гордумы Владимир Смирнов — около 46% (за него проголосовали 8,5 тыс. человек). На втором месте представитель КПРФ Андрей Пиняжин (19,23%).

По словам господина Смирнова, он планирует участвовать в работе согласительной комиссии по формированию бюджета Свердловской области на 2020 год и комитета заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности. «Наша фракция составляет 72% от общего числа депутатов свердловского заксобрания. Мы своими активными действиями опровергаем тезис, что рейтинг партии снижается. Рейтинг партии укрепился»,— заявил секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий.

В среднем явка по всей области составила 31%. Наибольшую явку облизбирком отмечает на выборах муниципального уровня. Более 40% избирателей проголосовали в Верхней Туре, где «Единая Россия» получила все мандаты — 16 из 16, и Тугулыме.

Большинство оппозиционных партий осталось недовольно прошедшими выборами. По мнению председателя реготделения партии «Справедливая Россия» Андрея Кузнецова, низкая явка свидетельствует о «росте равнодушия граждан к системе власти и падении уровня доверия к ней». «Власть перестала бороться за явку, потому что боится повышения протестного голосования»,— утверждает он. Самой успешной кампанией партии являются довыборы в Госдуму. «На довыборах в заксобрание в Орджоникидзевском округе наш кандидат набрал 12%, но мы там почти не вели кампанию. Эти довыборы на два года и нецелесообразно было тратить на них большие ресурсы»,— добавил господин Кузнецов. Он указал на отсутствие конкурентности на прошедших выборах.

«”Яблоко” никогда не было на севере области — там не было ни отделения, ни сторонников. Для победы не хватило опыта и присутствия. Мы пошли в эту избирательную кампанию, чтобы обозначить себя. Целей мы добились, у нас там открывается отделение»,— рассказала заместитель председателя реготделения партии, бывший кандидат в Госдуму Ирина Скачкова (набрала 3,5%). Координатор свердловского отделения ЛДПР Антон Гусев положительно оценивает выборы, хотя партия ожидала 50%-ную явку избирателей: «Не было явных нарушений и замечаний. Наши кандидаты нигде не победили. Мы недоработали с избирателями, недостаточно встречались с ними, мало о себе заявили».

Эксперт считает, что неожиданностью на выборах стало получение «Справедливой Россией» второго места и отказ кандидатов «Единой России» от партийной символики. По мнению главы консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александра Пирогова, фельдшер Алексей Коровкин занял второе место благодаря своей профессиональной принадлежности. Кандидаты-единороссы избегали партийной символики, чтобы партия не переносила на их избирательную кампанию «репутационные издержки, которые заработала непопулярными реформами», утверждает эксперт. «Больше всего от этих выборов потеряла КПРФ, которая получила один небольшой поселковый мандат. Однако вопреки всеобщей логике по стране партия упрочила свои позиции»,— добавил политолог.

Анастасия Реутова, Мария Арабей, Елена Горшкова