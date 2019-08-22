Иностранные активы Госдуме не помеха

Свердловский областной суд не нашел нарушений в декларации биатлониста Антона Шипулина, который является кандидатом на выборы в Госдуму от Свердловской области. Оппоненты кандидата настаивали на его снятии с выборов из-за того, что он не указал иностранные активы на сумму 3,6 млн руб. Однако сторона защиты предоставила суду отчеты брокера, по которым биатлонист продал иностранные ценные бумаги до официальной регистрации в качестве кандидата.



Заседание Свердловского областного суда по иску партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов в Госдуму от Свердловской области биатлониста Антона Шипулина состоялось 21 августа, в день рождения ответчика. Господин Шипулин пришел на заседание лично, однако отказался от комментарием перед заседанием. «Поделюсь своим мнением после процесса»,— сказал он.

Иск с требованием снять с выборов господина Шипулина из-за ошибок в декларациях поступил в Свердловский областной суд 19 августа. Представители партии «Справедливая Россия» пояснили, что в отчете о доходах биатлонист не указал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» (Германия) на общую сумму более 3,6 млн руб.

На стадии ходатайств представитель истца предложил направить запрос в Сбербанк (выступал брокером господина Шипулина) об истребовании доказательств, чтобы выяснить, владел ли биатлонист активами на момент подачи документов. Однако остальные участники судебного процесса — прокурор, представитель избиркома и юрист Антона Шипулина Татьяна Романова — не поддержали ходатайство. «Мы уже представили суду документы, подтверждающие отсутствие иностранных активов у кандидата. Отчет о доходах от 1 июня Антон Шипулин подал 22 июля, сделка по отчуждению иностранных активов была осуществлена 12 июля»,— сообщила госпожа Романова, добавив, что все данные отражены в отчете брокера. По ее мнению, ходатайство направлено на «затягивание судебного процесса». В итоге судья не стала рассматривать ходатайство.

После этого стороны пояснили свои позиции. Представитель истца обратился с претензиями также к избиркому, который должен был проверить информацию о доходах кандидата, однако якобы не сделал это. «Результаты проверки поступили к нам 6 августа, в том числе там была указана информация о неуказанных иностранных активах в “Коммерцбанке АГ”. На следующий день мы попросили кандидата пояснить ситуацию с доходами. Документы, подтверждающие отчуждение ценных бумаг, мы получили 13 августа»,— рассказала представитель облизбиркома во время судебного процесса.

Госпожа Романова подтвердила продажу активов. В итоге прокурор и избирком поддержали позицию ответчика.

После перерыва, перед оглашением приговора господин Шипулин и представитель истца тихо беседовали и улыбались друг другу. Спустя несколько минут судья Светлана Жейнова зачитала резолютивную часть постановления, в которой отклонила иск «Справедливой России» о снятии господина Шипулина с выборов в Госдуму. «Истец может обжаловать решение суда в течение пяти дней»,— сообщила судья. Биатлонист и представитель истца пожали друг другу руки.

После заседания господин Шипулин пояснил, что «ошибка в декларациях носила технический характер». «Это только моя вина, так как раньше я не составлял отчеты о доходах. Для меня важно мнение избирателей, поэтому я решил прийти на заседание лично. К тому же, я никогда не был в судах, мне было интересно»,— сообщил биатлонист. Впрочем, больше на судебные заседания господин Шипулин ходить не планирует, так как в этот раз «потратил на это два часа, которые мог бы провести с семьей».

В партии «Справедливая Россия» сообщили, что пока не готовы комментировать ситуацию. «После изготовления мотивировочной части судебного акта мы решим, будем ли обжаловать его»,— сообщили там.

Дарья Соколова