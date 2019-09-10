Как прошли выборы в «тюменской матрешке»

На довыборах депутатов в думу Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, а также в законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа победили представители партии «Единая Россия». В Тюменской области больше всего голосов набрал гендиректор «Мостострой-11» Николай Руссу (45,06%). Мандат освободился после того, как депутат Олег Чемезов перешел на пост заместителя губернатора Свердловской области.

На довыборах в думу ХМАО победил председатель профкома «Когалымнефтегаз» (структура ЛУКОЙЛ) Андрей Ковальский (47,71%), он займет место Сергея Кочкурова, получившего должность вице-президента по производственному сервису ПАО «ЛУКОЙЛ».

Врач Алексей Денисов получил наибольшее число голосов (49,3%) на довыборах в ямальский парламент. Место в заксобрании освободилось после назначения вице-спикера Елены Зленко членом Совета Федерации.